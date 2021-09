Benvingut a Mallorca, Josep Rull!

«Ara digueu: 'Ens mantindrem fidels

per sempre més al servei d’aquest poble.»

Aquest dijous, Josep Rull i Andreu, exconseller de la Generalitat de Catalunya i expres polític, serà a Palma per participar en la 194a Cantada per la Llibertat a la plaça de Cort i per presentar el seu nou llibre, titulat '1 dia d'octubre i 2 poemes. Al servei d'aquest poble' a Can Alcover, a partir de les 20.15 hores.

A l'endemà, divendres 24 de setembre, farà la presentació del llibre a l'auditori del Conservatori de Música de Manacor, a les 20.00 hores.

Mallorca, juntament amb la resta de territoris dels Països Catalans, ha estat on hi ha hagut més expressions públiques de solidaritat, primer amb l'intent del Principat de Catalunya d'alliberar-se del jou espanyol i convertir-se en una República lliure i, posteriorment, amb la lluita per l'alliberament dels presos polítics i pel lliure retorn dels exiliats.

Precisament per això, celebram que Rull, aquests dies, pugui ser amb nosaltres per compartir aquesta minsa victòria que és el seu alliberament i el d'altres presos polítics, gràcies a la pressió social que hem fet i gràcies a les pressions dels dirigents de la Unió Europea.

La victòria no és completa, però res pot entelar que en Josep Rull, 'amo del seu propi destí', serà aquests dies amb nosaltres, gaudint de la llibertat (vigilada, si voleu) i compartint les seves reflexions amb els molts amics que té a Mallorca.