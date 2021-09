'Playlist' d'un estiu que s'acaba

Com som a tocar la fi de l'estiu d'enguany, vet aquí la llista de reproducció que m'ha acompanyat aquests mesos:

1. "Ària BWV 988 de Goldberg Variations". De Bach i interpretada per Glenn Gould. Per començar cada un dels dies estiuencs. M'ha reconciliat amb la condició humana. Si en menys de tres minuts es pot concentrar tanta perfecció i bellesa, sens dubte ha de ser possible que fem un altre món amb justícia social i ecològica.

2. "La foguera". Dels Txarango. Per molt que l'anomenada "normalitat postpandèmia" presagií tornar a tots els mals d'abans (amb ampliacions aeroportuàries incloses), cal no defallir en la lluita per a una veritable transició ecosocial. "Porto el foc de la foguera de Sant Joan / Que crema la pena! Crema la pena! / Porto el foc de la foguera de Sant Joan / Per cremar tot allò que ens fa mal". Amén!

3. "Kiribati". Títol de l'àlbum homònim del cantautor Guillem Roma. El de Manlleu, a la presentació d'aquest disc, afirmà: "Kiribati és originalment el nom d'un arxipèlag, però, per mi, és un símbol, perquè serà el primer estat sencer que quedarà submergit per culpa del canvi climàtic". Per tant: Ecosocialisme o barbàrie! Extinction Rebellion!

4. "Abbar el Hamada". D'Aziza Brahim. Tot recordant el seu fantàstic concert a Palma en el marc de "Cançons de la Mediterrània 2021". Reafirmant la solidaritat amb el poble sahrauí i el comprimís per un Sàhara Lliure!

5. "Oroneta": Un tema que pertany a l'àlbum "Animal Republic" del grup valencià Besarabia. Un gran descobriment d'aquest estiu. Bon mestissatge de música de la Mediterrània i dels Balcans! Contra la intolerància i la xenofòbia: Mestissatge!

6. "Adagio del Clarinet Concerto in A major, K.622". De Wolfgang Amadeus Mozart. Tot recordat la pel·lícula "Memòries d'Àfrica", i preocupant-me per la turistització a foc del Massai Mara i del Serengueti.

7. "Siti of Unguja (Romance Revolution on Zanzibar)". La modernització de la música taarab per part de la gran Siti Muharam. A Zanzibar ni obliden ni perdonen el seu passat amb l'esclavitud.

8. "Ellington Panorama". Tema que obre l'àlbum de comiat de la veterana big band catalana, La Locomotora Negra. Aquest energètic tema m'ha ajudat a pensar sovint amb la factura de l'electricitat i la pobresa energètica.

9. "Amazing Duet of Afghani Rabab & Cello- Yaron Peer". Incorporada a la llista de reproducció quan, a les acaballes d'agost, vaig llegir que "els talibans confirmen que la música estarà prohibida a l'Afganistan sota el seu Govern".

10."Sing, sing, sing". Perquè, malgrat tot, no hi ha estiu sense alguna nit amb Louis Prima.

I... dimecres d'aquesta setmana comença l'equinocci de tardor. Tant de bo sigui veritablement –i més enllà del tòpic- una "tardo calenta". Com hi ha infinitat de motius per a sortir al carrer, començ la playlist de tardor 2021 amb un himne: El "We shall overcome" de Pete Seeger. Guanyarem!