Francesc Aguiló (Cucorba): «El teatre infantil no és un gènere menor, mereix tot el respecte»

Així ho ha afirmat Francesc Aguiló, membre fundador de Cucorba, en el programa Això és Vida de la plataforma VIDA. Amb més de 48 anys de trajectòria, la formació ha registrat entre 3.600 i 3.700 actuacions, ha publicat 14 discs i ha donat vida a més de 200 cançons, entre temes propis i peces de la cultura popular.

Aguiló ha recordat els inicis del grup, destacant que Cucorba va néixer com una companyia de teatre infantil. «Vàrem obrir un camí», ha explicat, assenyalant que, tot i que ja existien experiències com les de s’Estornell, Pere Pavia o Drac Màgic, el teatre per a infants era un gènere menystingut i marginal.

El grup va apostar per un teatre pensat específicament per al públic infantil, amb criteris molt clars: recuperació de la cultura popular, defensa de la llengua pròpia i respecte absolut pels infants. «Volíem reivindicar que el teatre infantil no és un gènere menor, sinó que requereix la mateixa professionalitat i compromís que el teatre per a adults», ha assegurat Aguiló.

Durant l’entrevista, també ha reflexionat sobre l’evolució del públic al llarg d’aquests 48 anys, assenyalant els canvis en la manera com els infants reben i viuen l’espectacle.

Per altra banda, Cucorba ha estat l'únic grup que ha participat en tots els Acampallengua i en la següent edició tornaran a ser protagonistes.

L’episodi complet d’Això és Vida es pot veure a la plataforma VIDA.