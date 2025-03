La llengua catalana es troba en una situació d'emergència, amb un retrocés en l’ús social i un increment de les polítiques que en dificulten la normalització. Per aquest motiu, el programa d'aquest dilluns ha arrancat amb la crida de Tomeu Martí dedicada a la recuperació de la nostra llengua.

Aquesta ha estat La crida de Tomeu Martí del programa número 19 d'Això és Vida:

«La plena recuperació de la nostra llengua és un objectiu legítim. Tan legítim, que no hauria de fer falta recordar-ho. És un objectiu per al qual necessitam exigir a les institucions que compleixin amb el seu mandat i facin tot el possible per recuperar la nostra llengua. També és necessari fer una crida a tota la societat perquè participi d'aquest procés de recuperació. És necessari que tota aquella gent que coneix la llengua catalana l'usi i en faci un convit a tota aquella gent que encara no la coneix perquè l'aprenguin i perquè s'incorporin a una societat cohesionada, amb una llengua, la llengua catalana, com a llengua d'interrelació».

