La cantautora i docent, Beatriu Herrero, coneguda com a Tiu, ha estat la protagonista de l'entrevista d'aquest dilluns. La cantant estrena un nou disc, Assaig Obert, i ens ha explicat quines han estat les seves inspiracions i alguna de les simbologies més especials que representa a les seves cançons.

Tiu explica que són temes íntims, «són paisatges sonors que fan un viatge», de fet, l'autora confessa que alguns dels temes els va començar a fer durant la seva adolescència i, per tant, el disc fa un recorregut per la seva vida i per totes les etapes que ha viscut. Des dels primers moments de joventut fins a la maternitat.

La música ha convidat a l'audiència a escoltar el disc en directe i ha anunciat alguns dels concerts que ja té confirmats aquest estiu. A més, Tiu ha assenyalat que s'aniran confirmant més dates a @tiutiuoficial.

Durant l'entrevista també han parlat de docència i del feminisme a les aules i a la societat actual.

Per altra banda, a la segona part del programa, en el debat del dia, han participat Justin Kashara, Josep Palou i Núria Noro. Els tres convidats han presentat les seves curolles del dia i han pogut debatre sobre la venda d'armes de l'Estat espanyol a Ucraïna, el Pacte per la Sostenibilitat, la massificació, l'ugment de l'ecotaxa, la limitació de vehicles, el control de l'aeroport de Palma i la negació de Madrid, i les dinàmiques territorials de Mallorca. LA dinàmica illa-ciutat, el Palmacentrisme, el pla de comarques...