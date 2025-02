El programa Això és Vida d'aquest dijous ha estat dedicat a la llibertat d'expressió. El presentador i director del programa, Tomeu Mart, ha arrancat l'episodi fent una crida a defensar-la sempre.

Durant l'entrevista del dia, Martí ha parlat amb Toni Guasp, dibuixant, humorista, director teatral i docent. Guasp ha tractat diversos temes i repassa la seva trajectòria, fins i tot ens ha explicat com es va sentir quan va patir un episodi de censura i va rebre una denúncia per un dels seus acudits. Com a docent, l'entrevistat reconeix la seva preocupació davant les darreres onades de noves generacions.

Per altra banda, en el debat, Guasp s'ha sumat a la conversació amb Aina Ginard i Núria Novo. Els tres convidats, moderats per Tomeu Martí han parlat sobre el Dia de les Illes Balears, com ha evolucionat la ciutat de Palma i com s'ha convertit en una ciutat «antipàtica» i les eleccions alemanyes i la polarització dels seus joves.