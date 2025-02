Aina Ginard presenta 'Parlant com tu' un repàs de la història de la premsa en català a les Balears

La periodista i escriptora Aina Ginard va presentar el seu llibre, 'Parlant com tu', a la plataforma audiovisual VIDA. L'autora explica que el llibre repassa tota la història del dBalears i de la premsa escrita en català a Mallorca i les Balears. El llibre neix d'un treball de recerca fet per l'autora i de la proposta de l'actual director del diari, Tomeu Martí.

El llibre recull moltes dades, informacions tretes de les mateixes publicacions del diari i declaracions dels principals protagonistes de la capçalera.

Segons l'autora, «la capçalera va poder xerrar de tu a tu» amb les altres principals capçaleres de les Balears del moment i no va destacar pel fet de ser en català, sinó per la qualitat del producte. «El fet de fer un diari de tanta rellevància amb la llengua pròpia és el que el fa digne d'aquest reconeixement». A més, Ginard també recorda la innovació del diari no només amb els continguts sinó també amb la forma, ja que amb la seva renovació del 2008 va guanyar guardons a escala europea.

