Fontana maternal

Mamà, no sé com dir-te que sens tu moriria.

Poc en sé d'expressar-me, i a penes verbalment,

i menys encara escriure senzilla poesia,

amb escasses paraules, no gaire conscient.

Però, poques grafies, llegides o escoltades,

li calen per a entendre al bon entenedor.

De ver, els gests li basten, com les simples mirades,

si el cor de la persona és versat en amor. Jo sé que saps llegir-ne la llengua del meu plor

de llàgrimes que brollen de la teva fontana,

abeurada quan érem un únic baticor. Quan sents una punyida a dins i res et sana

tan sols d'imaginar-te per un instant que mor,

mon cor igual batega si de ta font no emana. Pep L. Ramis d’Ayreflor de Diego, pare d’en Lluís Dedicat a la mare del meu fill, Maria Magdalena, i a totes les mares.