Personatges.-

EL MOIX

EL CA

(Passejant per la voravia del nou Passeig Marítim)

MOIX.- Em deixes aferrar la meva mà a una cama teva?

CA.- Què et passa? Tens por?

MOIX.- És que d’ençà que han ampliat el nou Passeig Marítim és molt perillós travessar-lo d’una part a l’altra.

CA.- No passis pena. Aferra’t a mi si vols, però tu no has de passar pena de res.

MOIX.- No?

CA.- No, els moixos teniu set vides, no ho saps?

MOIX.- Això diuen, però jo no n’estic segur.

CA.- Viu tranquil i no et preocupis: si jo tingués set vides com tu, seria el ca més feliç del món.

MOIX.- Com ho saps que els moixos tenim set vides?

CA.- Ho diuen els llibres. Jo he llegit molt. Ho sé tot.

MOIX.- Quina sort que tens!

CA.- De la mateixa manera que la setmana té set dies, els moixos teniu set vides.

MOIX.- Oh!

CA.- Igual que Jesús va dir que havíem de perdonar setanta vegades set, el mateix han de fer el moixos.

MOIX.- Això va dir Jesús?

CA.- Que no has llegit els Evangelis?

MOIX.- No sé de què em xerres.

CA.- Les notes musicals són set. Els pètals de la rosa mística són set. Un canelobre jueu té set braços. Què vols més que et digui, amic meu?

MOIX.- Gràcies, company. M’estàs ajudant molt. Ara ja estic més tranquil. Podem travessar el Passeig i anar a guaitar les barquetes que hi ha al port?

CA.- Endavant. Aferra’t fort a una cama meva de darrere i no m’amollis.

MOIX.- (S’hi aferra) No t’ho podré pagar mai.

CA.- No m’has de pagar res.

MOIX.- Ets el meu millor amic!

CA.- Són també set les formes de l’amistat animal.

MOIX.- Estic amb els cabells drets!

CA.- Set varen ser les passes que va fer Buda per mesurar tot l’Univers.

MOIX.- No m’ho puc creure!

CA.- Alerta! Aferra’t fort que ve un autocar ple de turistes!

MOIX.- (De tant que s’espanta es posa a córrer i es desferra de CA) Uf! Meeeu!

CA.- Set són els pecats capitals, i el pitjor és el de la por.

MOIX.- Meeeeeeeu! Remeeeeeu!!!

CA.- Para, para: no tinguis por! Set són els planetes del Sistema Solar!

(L’autocar passa a tota velocitat i amb les rodes aixafa el cos de MOIX, que mor a l’instant, fent un últim meulo)

CA.- T’he avisat, però no m’has fet cas. (Travessa tranquil·lament el nou Passeig Marítim i continua la seva caminada)

TELÓ