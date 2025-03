August Strindberg,

'Quatre relats'.

Lleonard Muntaner, 2024.

Segurament el teatre és la representació més propera i fidel a la vida. Damunt l’escenari, els personatges cobren forma i es mostren tal com són, despullant-se de cos i ànima. Un bon dramaturg, per això mateix, ha de saber descriure la realitat pura i dura. Al recull titulat ‘Quatre relats’ (Lleonard Muntaner, 2024), August Strindberg ens transporta a un univers ple d’intensitat lírica, on la realitat es descompon en fragments de suggestió i absència. En aquesta traducció d’Albert Herranz, el lector té accés a la profunditat d’una escriptura que, tot i ser aparentment neutra, deixa una empremta inesborrable.

La narrativa de Strindberg en aquests contes curts, com en altres de les seves obres, s’alimenta d’una imatgeria nòrdica que confereix als textos una atmosfera única. Els seus relats, carregats d’una mena de desesperança existencial, aborden amb cruesa temes universals: la dependència nihilista de l’alcohol com a via d’evasió, la determinació inesperada d’una dona enfront d’un món masculí covard, les petjades que una vida deixa en un simple full escrit, i la dialèctica dels pols oposats que, malgrat tot, poden acabar confluint. L’estil de Strindberg es fonamenta en una mirada incisiva, capaç de captar tant els detalls aparentment insignificants com les grans qüestions que s’amaguen sota la superfície. Amb una prosa que no necessita l’excés per transmetre complexitat, l’autor suec excel·leix en la capacitat de suggerir més que no pas de narrar explícitament.

Aquest recurs literari, lluny de generar distància, atrapa el lector en un joc d’implicacions i significats que transcendeixen el text. Herranz, amb la seva traducció, ens apropa la veu original de l’autor suec. La seva versió fa justícia a la subtilesa del dramaturg i permet que el lector català s’endinsi en aquests relats amb la mateixa força amb què van ser concebuts. ‘Quatre relats’ no només és una mostra del talent literari de Strindberg, sinó també una porta d’entrada a la seva visió del món: crua, lúcida i plena de contrastos. Un llibre breu, però profundament impactant, que deixa una petjada duradora en la consciència del lector.