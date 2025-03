Ferran Torrent parla sobre la seva darrera novel·la a Ona Mediterrània

L’escriptor valencià Ferran Torrent va participar en el matinal Bon Dia i Bona Vida d’Ona Mediterrània per parlar del seu darrer llibre, ‘El jo que no mor’, la seva vint-i-vuitena novel·la. L'obra està ambientada a la València de 1966 en la qual hi ha espies i hi apareix l’actriu Ava Gardner. Per la seva banda, Torrent ha explicat que la novel·la és difícil de categoritzar, però explica que ell la volia fer. El personatge protagonista és un falsificador.

Segons explica el mateix autor a Tomeu Martí, el conductor del programa, la novel·la reflecteix el caràcter de l’escriptor, «és heterodoxa». A més, té un punt d’ironia, d’humor, que és la «marca de la casa» de Ferran Torrent. L'escriptor va parlar també de la Dana que va afectar el seu poble i casa seva. Les conseqüències del temporal encara són presents i el valencià confirma que les autoritats valencianes i espanyoles no han pagat els desperfectes ocasionats pel temporal. En el seu cas, Torrent va perdre el seu cotxe i la seva casa es va inundar. Avui en dia, encara viu en el pis de dalt de casa seva. Per acabar, Ferran Torrent ha fet una anàlisi de la situació actual de la llengua catalana al País Valencià. L’escriptor ha parlat del victimisme que veu en la societat i també ha parlat de la situació crítica. A banda, l’escriptor diu que fa falta usar la llengua i fan falta continguts de qualitat en català. És a dir, «sortir a guanyar». Bon Dia i Bona Vida. Escolta l'entrevista a partir del minut 1:32:00