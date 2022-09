Federer anuncia la seva retirada després de la Laver Cup

El tenista suïs Roger Federer ha anunciat aquest dijous la seva retirada del circuit una vegada acabi la Laver Cup, que serà el seu darrer torneig de l'ATP i es disputarà la setmana que ve a Londres, amb el qual posarà punt final a la seva carrera professional als 41 anys i amb 20 'Grand Slam' en el seu palmarès.

«La Laver Cup serà el meu darrer esdeveniment ATP. Jugaré més tenis en el futur, per descomptat, però no en 'Grand Slams' o en la gira», ha informat Federer en les seves xarxes socials, després de més de 1.500 partits en dues dècades i mitja en el Circuit, on s'ha proclamat 20 vegades campió d'un 'Grand Slam'. Federer culmina així una carrera en la qual ha aconseguit sis victòries en l'Obert d'Austràlia, una a Roland Garros, vuit a Wimbledon i cinc en l'Obert d'Estats Units. També ha guanyat l'or en els Jocs Olímpics de Pequín el 2008 i la Copa Davis el 2014.

El suís s'ha disputat el número 1 del món constantment amb el manacorí Rafel Nadal i el serbi Novak Djokovic, però Federer ha estat el que posseeix el rècord de setmanes consecutives en el top (237).

La Laver Cup acollirà el darrer ball de Federer i ho farà en el torneig de seleccions d'Europa i la resta del món. Entre ells hi haurà Rafel Nadal, qui formarà part de l'equip continental juntament amb el suís. El món es podrà acomiadar i fer homenatge a un dels tenistes més importants de tota la història.