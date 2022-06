El Govern reconeix la trajectòria professional de Rafel Nadal en una recepció al Consolat de Mar

La presidenta del Govern, Francina Armengol, acompanyada de la consellera d'Afers Socials i Esports, Fina Santiago, i juntament amb altres autoritats, ha reconegut aquest dimecres en un acte al Consolat de Mar la trajectòria esportiva del tenista Rafel Nadal, el qual recentment ha guanyat el seu 14è títol de Roland Garros, i s'ha consolidat com el jugador masculí amb més títols de Grand Slam, 22.

A l'acte se li ha lliurat una litografia original de l'artista Tomeu Ventayol i la presidenta Armengol ha destacat «la història d'èxit» que suposa la trajectòria de Rafel Nadal, «el millor ambaixador que té les Illes Balears». La presidenta ha defensat la figura de Nadal «com a persona que ha estat capaç de transmetre valors i ser un exemple per a les persones de les Balears i de tot el món, no només per competir de forma honesta i respectuosa, sinó pel seu compromís amb aquesta terra i la seva vessant solidària».

Rafel Nadal, tenista professional des del 2001, és considerat el millor tenista de la història en pistes de terra batuda. A més dels 22 títols de Grand Slam, ha guanyat dos ors olímpics, un en la categoria individual i un en la categoria de dobles. Actualment, es troba en la quarta posició del món dins el circuit ATP.