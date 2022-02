Dimiteix el vicepresident de la Fundació Barça per una publicació contra Rafel Nadal

El vicepresident de la Fundació Barça, Alfons Godall, ha renunciat al seu càrrec tres dies després de publicar un comentari a Twitter contra el tennista manacorí Rafel Nadal, a qui va assenyalar com a part de «l'estat enemic». Ho deixa, segons ha explicat, per a evitar una mala repercussió sobre la Fundació i el Barça i per a no renunciar a la llibertat d'expressió.

«La piulada amb la meva opinió sobre un personatge famós i el seu perfil pot perjudicar la

Fundació Barça per la pressió d’algunes empreses i mitjans. No vull costar ni un cèntim al

Barça ni renunciar a la llibertat d’expressió. En conseqüència, renuncio al càrrec. Merci!», ha publicat a Twitter aquest dimecres.

A la mateixa xarxa social, Godall havia publicat un missatge que va dur molta polèmica dilluns, després del triomf de Rafel Nadal a l'Open d'Austràlia, i que la dut a renunciar: «El Rafael Navidad m’ha fet angúnia des del primer dia. El tinc al mateix sac que la roja, el RM, Alonso i tot el que representi l’estat enemic».