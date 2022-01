Nadal: «Ha estat el meu millor partit d'ençà la meva tornada»

El tenista manacorí Rafel Nadal ha assegurat que la victòria d'aquest divendres davant el Rus Karen Kachanov (6-3, 6-2, 3-6, 6-1), que l'ha classificat pels vuitens de final de l'Obert d'Austràlia, ha estat el seu «millor partit» des de la seva tornada a les pistes després de cinc mesos, i ha afirmat que li dona «molta energia» per continuar en el primer 'Grand Slam' de la temporada.

«He Passat per moments molt durs durant el darrer any i mig, per jo, nits com les d'avui ho signifiquen tot», ha declarat. «És una setmana molt especial per jo. Tornar després de cinc mesos i fer-ho aquí és molt especial», ha afirmat sobre la seva lesió en el peu.

A més, el mallorquí ha explicat que «és gràcies a tot l'esforç que hi posà el meu equip, la meva família... per tractar de tornar on soc avui. Això ho significa tot ara, estic molt feliç», va afirmar.

Per acabar, Nadal va reconèixer que aquest ha estat el seu millor partit des de la tornada. «Aquesta Nit he jugat un gran partit contra un gran jugador i bon amic en el circuit. Sense dubtes, ha estat el meu millor partit d'ençà que vaig tornar, segur», va concloure.