Nadal fa una altra passa a Melbourne i espera la seva primera gran prova

El tenista mallorquí Rafel Nadal passa de ronda sense problemes a l'Obert d'Austràlia, el primer 'Grand Slam' de la temporada. Aquesta vegada, el manacorí s'ha imposat (6-2, 6-3, 6-4) a l'alemany Yannick Hanfmann.

Nadal, campió a Melbourne el 2009, es mostrà molt sòlit davant un rival classificat des de la prèvia, però que venia animat després d'eliminar a la primera ronda a l'australià Thanasi Kokkinakis, guanyador la setmana passada a Adelaida, però no va poder inquietar al guanyador de 20 'Grand Slams'.

Nadal continua fent passes endavant per trobar el seu millor joc. El de Manacor va acumular 26 Errors no forçats, quasi la meitat (12) amb la seva millor arma, el 'drive', un aspecte que haurà de millorar per enfrontar-se al seu tercer rival del torneig, el rus Karen Kachanov.