Djokovic: «Em vull quedar a Austràlia i estic concentrat en jugar»

El tenista serbi, Novak Djokovic, actual número 1 del món, s'ha mostrat «content i agraït» de la decisió del jutge de revocar la cancel·lació del seu visat d'entrada a Austràlia, després de passar diversos dies retingut en un hotel de Melbourne, i «concentrar en jugar» el 'Grand Slam' que comença el pròxim 17 de gener.

«Estic content i agraït que el jutge revoqués la cancel·lació del meu visat. Tot i el que ha passat, em vull quedar i intentar competir l'«», va escriure en el seu compte de Twitter, acompanyant el text amb una imatge a les instal·lacions de Melbourne, on es disputarà el torneig.

«Encara estic concentrat en això. Vaig volar fins aquí per jugar un dels esdeveniments més importants que tenim davant els seus increïbles aficionats. Per ara no puc dir res més, però gràcies a tots per estar amb jo en tot això i animar-me a mantenir-me fort», va concloure.

Aquest dilluns, Djokovic va guanyar l'apel·lació contra la decisió de denegar-li un visat per exempció mèdica. El serbi va ser alliberat i podrà disputar l'Obert d'Austràlia, el primer 'Grand Slam' de la temporada.

