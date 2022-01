Nadal passa a semifinals sense jugar

El tenista manacorí Rafel Nadal ha passat directe a semifinals del torneig de Melbourne (Austràlia) sense jugar després que el seu rival de quarts de final, el neerlandès Tallon Griekspoor, no es presentés al partit per una lesió al peu.

En el Melbourne Park, on d’aquí unes setmanes es disputarà el ‘Grand Slam’ oceànic, el mallorquí ha avançat sense cap desgast a la penúltima ronda. El dijous passat va superar al lituà Ricardas Berankis (6-2, 7-5) en el seu primer partit individual oficial des de l’agost de 2021, després de cínic mesos de recuperació de la seva lesió en el peu i superar la Covid-19.

D’aquesta manera, Nadal, ara mateix el número sis del món, aconsegueix el bitllet a unes semifinals del circuit per primera vegada des del passat Roland Garros 2021, on va perdre amb el serbi Novak Djokovic.

El de Manacor cercarà la seva 125a final de la seva carrera en l’ATP Tour, i s’enfrontarà en un duel inèdit al finlandès Emil Ruusuvuori, número 95 en el ranking mundial i que va aconseguir arribar a la semifinal derrotant a l’eslovac Alex Molcan (6-2, 6-1).

Per altra banda, Jaume Munar s’ha acomiadat del certamen australià davant el nord-americà Maxie Cressy (7-6 (3), 6-4). Després d’un ‘break’ per cada jugador, el primer parcial s’ha decantat en el ‘tie-break’ per Cressy, que va aconseguir també adjudicar-se el segon amb una solitària ruptura en el sèptim joc.