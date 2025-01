Joan Pedro Cerrato Nadal, nou president de la Federació Balear d'escacs, per als 4 anys vinents després de ser l'únic candidat que s'hagi presentat; amb ell s'obrin noves línies d'actuacions, després d'uns anys que havia encapçalat la comissió gestora de la Federació. Cerrato és un home d'escacs que juga amb l'Algaida, a més de ser organitzador de torneigs internacionals, coneix a fons el món dels escacs i té una decidida aposta pels escacs escolars i la promoció de joves promeses com Pau Marín i Martín Krauchi, entre altres.

Miguel Cerdó guanya el Torneig de Nadal de Binissalem sense perdre cap partida, en guanyà quatre, va fer dues taules i va aconseguir un títol molt meritori de partides de 60 minuts; malgrat la baixa nòmina de participants, Julian Nieto i el local Sebastià Nadal completaren el pòdium.

Sebastià Navarrete és el campió del III Torneig de Nadal de Pòrtol, organitzat per l'associació Enfangats i el Club Unió de Marratxí a proposta de l'escriptor Filippo Grey i ànima d'aquest torneig, en el qual hi hagué un triple empat entre els favorits, a 6 punts. En el desempat es va decidir el guanyador, Navarrete va superar a Lester Tattersall Rodríguez i a Svyatoslav Korneev; en total hi participaren 48 escaquistes. Antoni Cirer va ser el millor dels sub-16, mentre al torneig sub-12, on hi havia 30 participants, el jove Marc Sánchez es proclamà campió amb 6 punts, mentre Oliver Vidal va ser segon i Sebastià García tercer.

La darrera setmana de l'any es disputaren els campionats del món de partides ràpides i llampec amb resultats inesperats i amb polèmica en relació amb el número 1 del món, el noruec Carlsen, i excampió del món clàssic, per no voler defensar-lo.

Al torneig de ràpides, Carlsen fou desqualificat per l'àrbitre a la segona sessió de les tres previstes, per presentar-se en calçons vaquers, que sorprenentment no es poden dur segons el reglament de la FIDE. Cal dir que el número 1 quan va succeir aquesta actuació ja estava molt lluny de la capdavantera del torneig. El pòdium va ser format totalment per la nacionalitat russa: va guanyar Murzin, 18 anys; en segon lloc, Grischuck i, en tercer lloc, Nepómniasxi. David Santon va ser l'espanyol amb millor posició, el 35è; i l'índia Koneru va ser la campiona femenina.

Després de l'incident dels calçons vaquers, el noruec signà un contracte per anunciar roba vaquera d'una gran multinacional, tres dies després de ser sancionat per dur-la a la sala de joc. I dies després dubtava de si participar en el torneig llampec de partides de 5 minuts; però, finalment, el president de la FIDE Dvorkóvich va donar el vistiplau a la seva indumentària i el campionat finalitzà en un empat al primer lloc entre Carlsen i Nepómniasxi, després d'empatar (2-2) les quatre partides previstes en la final i tres de ‘mort sobtada’. El noruec va proposar al rus de no jugar més i compartir el títol: el rus va acceptar i la FIDE proclamà dos campions a l'uníson per primera vegada en la seva història.

Pròxims torneigs a les Illes Balears

6,13 i 20 de gener: els amics dels Escacs d'Eivissa, i amb el suport de l'ajuntament de la dita ciutat, organitza la Copa Fornàs, amb partides de 20 minuts per jugador i obert a tothom.

4 de gener: XII Torneig de Reis Cercle d'Escacs Inca, de les 10.00 h a les 14.00 h al CEIP Miquel Duran Saurina, a ritme de joc de 15 minuts i amb el sistema suís.

Aquesta primera crònica del 2025 no vol oblidar el compromís del diari dBalears amb els escacs com a esport, joc i ciència que el pots practicar a qualsevol edat i que té grans beneficis per a la salut mental i com a eina d'innovació educativa, a més té un cost molt assequible, per tant, pot ser un preciós regal per a sol·licitar als Reis d'Orient i compartir amb tots els membres de la família al llarg de l'any. Molts d'anys i molt d'escacs!

Més informació a la Federació Balear d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/