La Federació Basca de Pilota és reconeguda internacionalment

La Federació Internacional de Pilota Basca ha reconegut aquest dissabte com a membre de ple dret la Federació Basca i l'ha oficialitzada per a competir en tornejos oficials, després de l'assemblea de l'organisme celebrada a Pamplona.

Es tracta d'una decisió històrica que resol l’anomalia que la selecció basca no pogués competir en un esport basc. L’argument acceptat és que la federació basca és més antiga que no pas l’espanyola, i, per tant, té el dret de ser reconeguda. Ara, els esportistes del País Basc podran competir amb els seus colors nacionals en torneigs internacionals.

Reunida a la capital navarresa i amb un suport superior a la majoria qualificada de dos terços que es requeria, l'Assemblea General de la FIPV ha acordat donar curs a la sol·licitud d'ingrés de l'Euskadiko Euskal Pilota Federakuntza-Federació de Pilota Basca d'Euskadi (EEPF -FPVE).

Segons recorda el Partit Nacionalista Basc, EAJ-PNV va aconseguir a l'octubre de 2022 que la Llei de l'Esport reconegués la participació directa de federacions esportives autonòmiques en competicions internacionals «en el cas de modalitats o especialitats esportives amb arrelament històric i social a la seva respectiva comunitat autònoma o bé en cas que la Federació autonòmica hagués format part d'una Federació internacional abans de la constitució de la Federació espanyola corresponent».

El lehendakari, Imanol Pradales, ha valorat el reconeixement com «un pas més per a reconèixer» el País Basc: «Es tracta d'un pas important per a la projecció internacional del nostre país i per a conquerir nous espais per a la nostra llengua i cultura, ja que l'eusquera serà la llengua oficial dels campionats internacionals de pilota».

«La pilota basca va néixer aquí i es va estendre pel món, i poder competir oficialment amb la nostra selecció és un somni fet realitat. El Govern basc continuarà ajudant les federacions esportives basques a obtenir l'oficialitat. Seguim avançant i somiem que totes i tots els bascos puguem competir amb la nostra selecció a tots els esports», ha afegit.

La Federació Basca de Pilota ja treballa amb l’objectiu de participar en els pròxims campionats del món, el de l’Argentina el 2026 i el que es farà a Bilbao i Gernika el 2030.