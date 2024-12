Meritori quart lloc de Mónica Calzetta al Campionat del Món femení de veteranes

Les taules de la darrera ronda davant la francesa Silvia Alexieva, que també es jugava el títol i la victòria de la russa que juga amb bandera espanyola Tatyana Grabuzova, va fer perdre l’opció d’ocupar el tercer lloc a la gran mestra mallorquina Mónica Calzetta, que assolí un meritori 4t lloc després d’haver guanyat cinc partides, entaular-ne quatre i perdre'n dues, fent 7 punts. No va poder revalidar el títol de campiona del món, però va lluitar com ella sempre fa per aconseguir la millor posició: ser quarta del món amb el poc suport que rep de la Federació de l'Estat espanyol, i els escacs femenins en general, és una proesa. Al final la campiona va ser la ucraïnesa Masha Klinova que jugava amb la bandera d’Israel amb 8,5 punts dels onze possibles.

Per altra banda, l'MI Sergio Estremera resident a Mallorca des de fa molts d’anys amb 5,5 punts assolí la 46a posició de 78 participants del grup de més de 50; i a la categoria de més de seixanta-cinc anys, l’espanyol i gran mestre José Luis Fernández amb 7,5 punts finalitzà 6è a mig punt del pòdium.

Continuen líders Santi Marqués i Santi Marín al campionat de Menorca Individual

A les instal·lacions de l’Ateneu de Maó es va disputar la sisena ronda del campionat de Menorca, on continua l’emoció malgrat que els dos líders són els mateixos. Així a la categoria absoluta, Santi Marqués derrotà al veterà mestre FIDE, i un dels favorits, Joan Cubas, que és 4t, a 1,5 del líder que reafirma la primera posició amb 5,5. El segueix de prop Martin Krauchi a mig punt, i, en tercer lloc, amb 4,5 punts se situa Roger Arguimbau, després de no haver disputat aquesta jornada per haver sol·licitat bye.

A la sub-1750, Santi Marín (CC Alaior) va guanyar a en Martin Sintes (Penya Alfil d’Es Mercadal) i és líder amb 5,5 punts, a mig punt de Josep Lluís Martí (Penya Alfil d’Es Mercadal) i Josep Massanes (CCE Sant Lluís), d’aquí segurament en sortirà el campió. És destacable el meritori quart lloc de Sara Moll del CCE Sant Lluís amb 4,5 punts.

Aquest proper cap de setmana hi haurà jornada de descans que servirà perquè una delegació d’uns 16 jugadors menors de 18 anys participin en la copa de l'Estat espanyol que se celebra a Benidorn dins el XXI Festival Internacional d’Escacs que s’organitza a l’hotel Gran Balí, considerat el més alt d’Europa, a les categories de sub-18, sub-14 i sub-12, sota el seguiment i els consells dels mestres David Pons i Oriol Masip.

A Eivissa finalitzà el campionat individual dominat de forma autoritària i sense perdre cap partida per Azizaj Agim que aconseguí 8 punts, el segon fou José Planells amb 6,5 i va ser tercer l’escaquista amb més ELO del torneig, Adrià Marí, que finalitzà amb 6 punts.

Després de set rondes, Ding i Gukesh empaten a 3,5 al campionat del món individual que es juga a Singapur, demostrant la seva gran igualtat i arribant d’aquesta manera a l’equador pel match pel títol que es juga a un total de 14 partides. L'actual campió del món, el xinès Ding Liren, ha demostrat un gran esperit de lluita, ha estat més d’una partida entre les cordes del seu oponent, però ha sabut aixecar el cap en els moments més complicats i ara tendrà un petit avantatge, pel fet que ha de jugar quatre de les partides en blanques. Promet molta emoció i veurem si el jove indi de 18 anys, Gukesh Dommaraju, és capaç d’aprofitar els moments complicats de l’actual campió.

Notícies escaquistes

Aquest diumenge passat, 1 de desembre, amb la participació 77 jugadors/es s'ha disputat el primer torneig del Circuit escolar 2024/25 del club Reis i Dames a l'escola S'Alzinar de Capdepera, proclamant-se campió David Rodríguez de Sant Llorenç, del col·legi Mestre Guillem Galmés, l'han acompanyat al podi Mohamed Salah Hessina de S’Alzinar i Jaume del Valle.

Lliuraren els premis la directora del centre, Maria Antònia Santandreu; el president del club; Miquel Sureda; l'àrbitre Manuel Queirolo; i l'auxiliar Llorenç Canovas.

Del 4 al 8 de desembre se celebrarà a Manacor l’open Ciutat de Manacor a set rondes i computable per ELO FIDE, es diputaran partides de 90 minuts més 30 segons d’increment per moviment a l’Espai na Camel·la, organitzat pel club Reis i Dames de Llevant.

També s’estan preparant torneigs de Nadal a Inca, el 21 de desembre i el 28 a Pòrtol.

Més informació a la Federació Balear d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/