Encertades decisions de la Federació Balear d'escacs (FBE)

La Federació Balear d'escacs (FBE), que encapçala el seu president Joan Pedro Cerrato ha primat la seguretat dels participants i després de la reunió mantinguda amb el club d'escacs de Santanyí, organitzador de l'esdeveniment i l'àrbitre Joan Martí, ens informen que, a causa de la previsió meteorològica prevista per aquests dies, han decidit que les tres rondes de Campionat de Mallorca individual i femení i les dues rondes del campionat de Mallorca sub-1800 queden ajornades i d'aquesta manera s'afegeix a altres federacions del món esportiu com la federació de Futbol que han pres decisions similars.

Alhora trasllada la primera ronda dels dos campionats al pròxim dissabte, dia 9 de novembre, a les 16 hores, al mateix lloc que estava previst, Llombards, al Centre Cívic, carrer Escoles 27A de Santanyí.

Ajornament de les eleccions a l'assemblea General de la Federació Espanyola d'Escacs respecte als estaments de les Illes Balears a elegir i després de tenir coneixement de la situació de l'alerta taronja davant possibles fenòmens meteorològics. Per això, sembla prudent i raonable que, en el citat territori, s'adopti la mateixa mesura que el ja disposat en el territori del País Valencià. Així mateix, davant la situació incerta en tals territoris, es considera que requereix incrementar l'horari de votacions en totes dues Comunitats, exclusivament per raons de facilitar el desplaçament, assistència de les persones electores. Per tot el que s'ha exposat:

S'ACORDA: 1. Suspendre l'acte de votacions presencials a dur a terme en la seu de la Federació d'Escacs d'illes Balears davant els fets referits en la present acta que estava previst per al 2 de novembre de 2024. 2. Fixar que l'acte de votacions presencials a dur a terme en la seu de la Federació d'Escacs d'illes Balears tingui lloc el dissabte 9 de novembre de 2024. 3. Establir que l'horari de votacions en l'exclusiu cas de les federacions autonòmiques d'illes Balears i País Valencià tengui lloc l'esmentat dia 9-11-2024 entre les 12.00 i 21.00 hores.

Una decisió prou raonable de la Federació espanyola, que automàticament ha tengut el suport de la Federació Balear, la qual està transmetent un comunicat a clubs i escaquistes per assegurar els mínims possibles de desplaçaments tan motoritzats com entre els mitjans convencionals a les Illes. Serà sens dubte un cap de setmana en què les peces blanques i negres tendran un descans competitiu i també ens servirà per recordar la força de la natura i la nostra solidaritat cap als afectats de la Dana.