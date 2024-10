L’escaquista de Geòrgia Lali Bibilashvili guanya l’internacional d’escacs Chess Women

Aquest cap de setmana passat hi ha hagut molta activitat escaquista a Mallorca. L'Hotel THB Gran Bahia de Can Picafort allotjà el IV torneig Internacional d'escacs Chess Women exclusiu per a dones i essent un dels més importants de l'estat espanyol. El torneig fou inaugurat pel regidor d'esports de l'ajuntament de Sta. Margalida, Jaume Picó; el director de l’hotel THB Gran Bahia de Can Picafort, Miguel Garcia; el president de la Federació Balear d'Escacs, Joan Pedro Cerrato; i el president del Tauler, amb l’objectiu de potenciar els escacs dins el món femení, apostant per escacs de qualitat i alhora promocionar aquest esport com a instrument turístic sostenible.

Les jugadores, en representació de deu països diferents, disputaren cinc partides, i hi destacà la georgiana Lali Bibilashvili. L’escaquista de Geòrgia no sortia com una de les favorites, però triomfà en totes les partides i assolí per segona vegada aquest prestigiós títol, el quadre d'honor al complet; la subcampiona va ser l'alemanya Margarita Novikosa, i la tercera, una altra jugadora georgiana, Lile Koridze, considerada la gran favorita. Mentrestant, les integrants de les Illes Balears aconseguiren grans resultats, com per exemple, la manacorina Cristina Sureda, que amb dues victòries i dues taules, amb només una derrota, va ser la millor sub-16 del torneig i també de l'Estat espanyol i una setena posició a la general. A més, cal destacar la gran actuació de Sara Alicia Veloz que va aconseguir el vuitè lloc de la general i segona sub-16.

Alhora també es jugà el I torneig obert THB, on el jugador del Club d'Escacs la Balanguera, Diego Ubieto, aconseguí el títol amb ple de victòries, seguit per l'eivissenc Marc Colom i l'italià Andrea Maniero. Al llarg del campionat, la Federació Balear representada pel seu president, Juan Pedro Cerrato, va atorgar el Premi d'Honor de la Federació al director Comercial de THB, Juan Carlos Miralles, per la seva tasca de promocionar els escacs dins l'àmbit del turisme com una alternativa de projecció cultural i esportiva. El Torneig ha tingut una visualització molt important arreu del món amb tres streamers que comptaven tot el que succeïa i també ha rebut lloances pel tracte humà i professional del personal de l'hotel i per l'excel·lent organització que ha recaigut en el Club d'Escacs la Balanguera i el Tauler amb suport per part de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports, la Federació Balear, Chess Mallorca, Caixa Colonya, Arç coop i la cadena Hotelera THB.

III Festival Internacional d'escacs de la Colònia de Sant Jordi

El gran mestre, Juan Manuel Bellón, campió del III Open Internacional de la Colònia de Sant Jordi; i Pau Marín meravella amb el segon lloc en el Magistral Internacional.

La tercera és la bona, el GM Espanyol establert a Estocolm, que va ser segon en les dues primeres edicions de la prova, s'ha adjudicat per fi el triomf, segon classificat, el MI mallorquí, Pedro Mascaró, i tercer el romanès Gabriel Voiteanu; el millor veterà l'estatunidenc Bob Holliman; i l'austríaca Denise Trippold ha estat la millor jugadora del torneig.

El Torneig Magistral per a norma de Gran mestre l'ha guanyat l'anglès Harry Grieve; segon, el GM islandès, Helgi Gretarsson; i tercer, el francès Thibault Dudognon. En el Magistral per a norma de Mestre Internacional s'ha imposat l’islandès Alexander Domalchuk; i segon, el jove artanenc FM Pau Marín, que continua sorprenentment en tretze anys, completa el podi.

També, jugadors d'escacs provinents de desset països han participat en el festival, el programa del qual ha inclòs activitats per a tots els nivells i edats: Open Amateur, Open Internacional, dos tornejos magistrals per a l'obtenció de normes de Mestre Internacional i Gran Mestre, Torneig de ràpides per a jugadors sense rànquing i una sessió de simultànies a càrrec de la Campiona del Món Sènior Mónica Calzetta.

A la clausura del festival, hi han assistit Sebastiana Gomila i Colau Escales, regidors de l'Ajuntament de Ses Salines; Apolonia Bonet, de l'Associació d'Hotelers de la Colònia de Sant Jordi; Paco García, del Blau Hotel, seu del torneig; i Chelo Pou, de la FBE.