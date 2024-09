Paco Adell guanyà el X Open Festes de Jesús de Santa Eulària des Riu

El Mestre FIDE italià Nicolo Napoli guanyà el II Memorial Roberto Vidal amb un total de sis punts, seguit per Jans Amelines i tercer per José Planells, en un torneig que disputaren 26 participants i que va mantenir l'emoció fins a la darrera ronda.

Mentrestant, el diumenge passat 41 participants lluitaren de valent per aconseguir el X Open Festes de Jesús de Santa Eulària des Riu. Va ser un torneig de 7 partides i a un ritme de 7 minuts més 3 segons d'increment per moviment. La victòria va recaure, de forma molt ajustada, amb només mig punt més que un grup de 4 jugadors que al final hagueren de veure com l'escaquista del Ibiza 64 Paco Adell es proclamava campió. Al desempat, el colombià Alejandro Guevara finalitzà segon, i José Planells, tercer, amb els mateixos punts que Aitor Prohens i Marc Colom, tots amb 5,5.

Menorca també ha tingut una setmana de gran ambient escaquista. Així, el passat dijous se celebrà a Sant Lluís el nou torneig del VIII Circuit Blitz de Menorca, on participaren 43 escaquistes i on tornà a guanyar el Mestre FIDE Joan Cubas amb ple de victòries, és a dir, 9. En segon lloc va quedar Marc Vinent amb 7 punts, i tercer, Doro Gomila amb 6,5.

A la categoria escolar, amb 21 participants, Marc Piedrabuena demostrà el seu excel·lent nivell aconseguint 8,5 punts de 9, cosa que li donà el títol davant Lluc Pons i la mallorquina Núria Cerdà, qui també va tenir una actuació destacada amb 8,5 punts. Els seus immediats perseguidors quedaren a 2,5 punts, amb Lluc Pons i Núria Cerdà, del club Reis i Dames de Llevant, com a segon i tercera classificats amb 6 punts cadascun.

Prop de Sant Lluís, concretament a Maó, i dins els actes de les Festes de la Mare de Déu de Gràcia, 33 participants gaudiren d'una nova exhibició de Joan Cubas, campió amb 8,5 punts. En segon lloc, Doro Gomila amb 8 punts i tercer classificat, Pere Gomila amb 6 punts. A la categoria escolar, amb només 14 participants, es repetí el pòdium final de la prova de Sant Lluís, amb Marc Piedrabuena amb 8 punts, Lluc Pons amb 7 i Núria Cerdà amb 6,5 punts.

Dins el panorama menorquí, destacà la participació de Martin Krauchi a Albacete, on va participar en el Campionat d'Espanya d'Aficionats en el tram de l'ELO 2300 (9 partides a ritme clàssic) i aconseguí un meritori 8è lloc amb 6,5 punts dels nou possibles, empatant a punts amb el subcampió.

També una representació de Menorca va estar a Barcelona del 23 d'agost a l'1 de setembre, al XXV Open Internacional de Sants – Ciutat de Barcelona, on en el grup A hi havia 376 escaquistes de diferents indrets de l'estat espanyol i d'altres nacionalitats. El millor classificat menorquí va ser Francesc Campins amb 6 punts i al lloc 75è; Lidia Cornella amb 4 punts i Roger Arguimbau amb 3,5 punts. Mentrestant, en el grup B, jugaren 228 participants, i Esteve Camps amb 4 punts finalitzà al 158è lloc.

A Mallorca, el Club Megaescacs va desenvolupar dos grans torneigs el passat cap de setmana. Per una banda, el I Open Internacional Àgora Megaescacs amb 52 participants, jugant 8 rondes de partides de 10 minuts i vàlid per ELO FIDE. El guanyador va ser el Mestre FIDE Daniel Martin amb 7,5 punts, seguit per Korneev i el mallorquí Salvador Castell amb 7 i 6,5 punts respectivament. Excel·lent quart i cinquè lloc de Victor Rubert i Diego Ubieto. Sorprenent va ser la posició del favorit, Senén Garcia del Rey, que finalitzà amb 5,5 punts en el setè lloc. L'endemà, al col·legi Àgora Portals, es va disputar un nou torneig escolar vàlid per al circuit del Consell de Mallorca 2024, amb 47 participants i victòria de l'escaquista del Mallorca Isolani Toni Cirer, seguit per Jeremy Sheidt del Megaescacs i 3r Jaume del Valle de Reis i Dames.

Agenda de Torneigs

Ja hi ha 60 inscrits d'arreu de Mallorca al XX Torneig de Campos, que començarà el 6 de setembre a la Plaça Can Pere Ignasi de Campos. Organitzat pel club de la dita localitat, es jugaran 8 rondes de partides a 90 minuts més 30 segons per moviment. És un dels pocs torneigs que es fan a ritme clàssic a les Illes Balears, ja que darrerament només es juguen torneigs de ràpides.

El nou torneig del Circuit d'escacs escolars del Consell de Mallorca serà a Sant Llorenç des Cardassar el 7 de setembre a partir de les 10.00 del matí.

El 8 de setembre a les 17.00 hores es disputarà el XXXV torneig escolar Festes de la Mare de Déu, vàlid per al Circuit Escolar de Mallorca, amb partides de 5 minuts a la plaça des Mercat de Maria de la Salut.

El XIV Internacional Ciutat d'Eivissa tindrà lloc els dies 6, 7 i 8 de setembre, amb partides de 60 minuts, i també el II Blitz Chessamics a l'Hotel Ibiza Playa, vàlid per ELO FIDE i FEDA.

Ja es poden inscriure a la II Copa Mallorca d'Escacs i Scrabble, que se celebrarà el dissabte 14 de setembre a partir de les 10.00 del matí.

Dins el marc de les activitats de la Diada de Mallorca, l'Associació d'escaquistes de les Balears ha programat un torneig per a jugadors en edat escolar als jardins de Raixa. La cita serà el 15 de setembre a les 10.30 del matí.

Més informació a la Federació Balear d'Escacs.