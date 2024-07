El mallorquí Pau Marín Ferragut, Campió d'Espanya sub-14 clàssic i de ràpides d'escacs

Quan tancàvem la crònica la setmana passada, en Pau Marín Ferragut ja havia assolit el títol de Mestre FIDE i anava líder amb el menorquí Martín Krauchi. A la sisena ronda es varen enfrontar pel lideratge i la victòria va caure del bàndol del mallorquí, que es posà líder en solitari a manca de tres jornades, de les quals guanyà la setena ronda al català Isaac Herman.

Dues taules més foren suficients per assolir el títol de campió d'Espanya sub-14 amb 8 punts. Amb humilitat, gran treball personal i d'equip, i la passió pels escacs, en Pau, amb només 13 anys, ens fa veure que pot arribar a altes fites com el llegendari Arturito Pomar, o la campiona del món Mònica Calzetta, o el menorquí i gran Mestre Paco Vallejo.

En aquest campionat també és important ressenyar la gran actuació de Martín Krauchi, que lluità fins al final per aconseguir podi. Després d'una primera part de campionat impecable (5 de 5), segur que la derrota davant el campió va minvar la seva moral i només aconseguí 1,5 de 4. Amb un poquet més de sort, podia haver finalitzat amb els primers, i amb 6,5 punts aconseguí l'onzena posició. Els altres 13 participants de les Illes Balears acompliren unes actuacions dignes, però enfora de les primeres posicions.

També en la modalitat de partides ràpides de 10 minuts + 5 segons per moviment, en Pau Marín delectà el públic amb un gran torneig i, malgrat partir setè del rànquing, guanyà el títol amb 7 victòries i dues taules, empatat amb Daniel Revuelta de Castella i Lleó.

Marín explica que «ha estat una setmana intensa i divertida, encara que amb moments de tensió, però al final he jugat al meu nivell, he desplegat els meus escacs i he estat constant. Sabia que tot això me donaria possibilitats de guanyar i així ha estat. Pareix fàcil, però no ho és: una jugada pot malmetre una bona partida i una partida pot llançar a perdre un bon campionat. No ha estat així, i al darrere hi ha molta feina que faig amb il·lusió, i això t'ajuda a encarar els reptes. En aquest cas, feina i èxit han vengut acompanyats, però no sempre van junts. Des dels 8 anys m'he aplicat una recepta màgica: passió, paciència i perseverança. A més, aquest campionat m'ha donat un títol, el de Mestre FIDE, que me fa molt feliç. Esper que aquests èxits esportius, que també són vostres, siguin d'inspiració per a tots vosaltres."

Els títols són dels jugadors que han treballat, que han posat molt del seu temps en millorar i han sabut escoltar la seva família i aprendre dels consells dels entrenadors. Així, la família de Marín agraeix el suport que han rebut: Club Reis i Dames de Llevant, la promoció esportiva rebuda per Chess Mallorca, encapçalada per Juan Pedro Cerrato, la part tècnica i formativa del seu entrenador el MF David Pons, Chess Menorca, el GM Álvar Alonso del programa de tecnificació d'elit de la FEDA, l'assessorament tècnic i puntual del GM Viktor Moskalenko, i l'assistència incansable de Manuel Queirolo i el bon ambient de l'expedició balear, gràcies a la tasca del delegat Jordi Baldó.

Resultats de competicions:

Ja ha començat el campionat sub-16 d'Espanya, on les Balears participen amb 6 escaquistes. Cal destacar que, després de dues rondes, l'únic que les ha guanyades totes ha estat el menorquí Joan Salord.

Mentrestant, a Eivissa, amb 37 participants, es jugà el torneig AB Group, on Marcos Sig del Club Puig d'en Valls es proclamà campió en la categoria amateur i Sergio Amador guanyà totes les partides.

A Sa Pobla se celebra el XV torneig escolar amb 81 participants, 53 d'ells menors i 28 adults, essent el guanyador en Lluc Marín de Reis i Dames, 2n Jeremy Sheidt de Megaescacs i 3a Meylin Hailova.

A Alcúdia se celebrà el torneig més antic de Mallorca amb 60 participants i el millor desempat va provocar que el títol caigués a l'escaquista del Megaescacs, Svyatoslav Korneeev, amb els mateixos punts que el MI Pedro Mascaró d'Alcúdia. 3r Didier Duque d'Inca Escacs des Raiguer. La millor femenina Catalina Boix al 16è lloc.

Agenda de Torneigs: