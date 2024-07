El mallorquí Pablo Luis Aguado venç l'excampió del món d'escacs

Pablo Luis Aguado Doncel, actualment el número 1 sub-18 de les Illes Balears, va ser l'únic jugador d'escacs que va sorprendre l'excampió del món del 2005 Veselin A. Topalov, de naixement rus però que ha jugat amb la selecció búlgara des de 1994. Topalov va jugar unes simultànies a Lleó davant 27 jugadors i només va perdre contra el mallorquí, i va fer taules amb Vicente Tirado de Madrid, Luis Galan d'Astúries i amb la campiona sub-12 de Galícia, Jimena Abad.

Pablo jugà una gran partida, amb un joc molt segur i creatiu, consolidant el seu èxit a la Lliga Balear, on el seu equip, el Mallorca Isolani, va aconseguir el subcampionat de les Balears amb una contribució de 7 punts en 8 partides jugades. S'està preparant per competir en un dels tornejos oberts més importants de l'Estat Espanyol, "el XLIII Open Internacional Villa de Benasque", que es juga del 5 al 14 de juliol. També hi competiran els menorquins Martin Krauchi i Nando Florit. D'aquesta manera, l'escaquista treballa per presentar la seva credencial en la lluita pel campionat d'Espanya sub-18.

A més de ser un estudiant destacat, vol continuar la seva progressió per aconseguir el títol de Mestre FIDE, el primer graó a escala mundial. Participà en el prestigiós torneig Ciutat de Lleó, on van competir 99 jugadors de gran qualitat, i va aconseguir la 20a posició amb 5 punts. La gran triomfadora va ser l'espanyola Marta Garcia, que va destacar i va demostrar que les dones també poden aconseguir grans èxits en aquest esport si se'ls ofereixen les mateixes possibilitats.

Aquests dies, Lleó ha estat ple d'activitats escaquístiques amb diversos tornejos per popularitzar l'escac, incloent partides al carrer amb taules gegants, conferències i el Magistral, on van participar grans jugadors com els excampions del món Anand i Topalov, el 4t del món Andrjun Erigassi i el gran mestre lleonès Jaime Santos.

Altres competicions:

Al sub-8 nacional les actuacions no van complir les expectatives. Jaume de la Torre va ser el millor, acabant en la posició 75 amb 3,5 punts. El campió va ser el rus Timofev Demchenko, que va guanyar totes les partides.

A Barcelona l'argentí Faustino Oro, de 10 anys i 8 mesos, ha establert un rècord com el mestre internacional més jove, superant les marques de Carlsen i Fischer.

A Menorca van finalitzar els campionats d'escacs ràpids a Fornells, amb la victòria de Marc Piedra Buena a la categoria escolar i de Martín Krauchi a la categoria absoluta, amb un total de 53 participants.

A Mallorca destacava el Torneig de la Colònia de Sant Pere amb 71 participants, on va guanyar Miquel Sureda, seguit per Sebastià Massanet i Antoni Cirer de Mallorca Isolani.

Escacs a les Illes: