Discretes actuacions de les seleccions de les Illes Balears sub14 i sub16 al campionat d'Espanya a Roquetes de Mar

Ja ha finalitzat és el campionat d’Espanya de seleccions autonòmiques, disputat a 6 rondes a Roquetas de Mar (Almeria), categoria infantil i cadet. , amb unes actuacions discretes de la selecció balear; així a la categoria infantil ha quedat classificada en onzena posició final amb 6 punts i la cadet, octava a la taula final amb també 6 punts i molt enfora de les primeres posicions on els joves del País Valencià i Asturies, han assolit els respectius campionats d'infantil i cadet. Els millors varen ser en Pau Marín de Mallorca amb 4 victòries de 5 partides i el menorquí Martin Krauchi3 punts de 4, amb una baixada d'ELO i al cadet actuació acceptable de la manacorina Cristina Sureda amb només 2 derrotes i amb un total de 3 punts de 6 possibles i brillant torneig de l'Eivissenc John Jans Amelines Marin, que guanyà les 4 partides que jugà i aconseguí la medalla d'or com a millor 4rt tauler d'Espanya.

Ahir va començar els campionats Individual sub8 a Salobreña (Granada) amb 4 participants de les nostres Illes i després de 3 primeres rondes en Jaime de la Torre dur 2,5 punts de 3 possibles i es troba al lloc 14è a mig punt de líder, l'andalús Daniel López, en un torneig de 9 rondes, que hi participen 100 escaquistes de les 17 comunitats de l'Estat espanyol. Mentre que el proper dilluns 1 de juliol es jugarà el de ràpides amb 138 escaquistes amb només la participació del mallorquí Unai Ibáñez que amb 7 escaquistes més encapçalarà l'equip de les Illes Balears al sub10 absolut.

Altres Notícies

A la Plaça de Sant Pere de la Colònia de Sant Pere el 30 de juny hi trobareu un torneig d'escacs per a totes les edats, organitzat pel Club Reis i Dames de Llevant, seran 7 rondes amb el sistema suís de partides 3 minuts + 2 segons per moviment amb el suport de l'Ajuntament d'Artà i la Federació Balear d'Escacs.

També està preparat el campionat de Menorca d'Escacs Ràpid, també anomenat V Memorial Joan Florit que se celebrarà al Poliesportiu de Fornells amb partides de 15 minuts més 5 segons d'increment per jugada que es disputarà tant categoria escolar com absoluta el 29 de juny a les 17:00 hores i 30 de juny a les10,00 h.

Mentre a Eivissa i concretament a Sant Antoni de Portmany el dissabte 29 de juny de les 10 a les 13 hores es viurà una sessió especial d'escacs dirigida pel mestre FIDE italià Niccolò Napoli i organitzada pel club Chess Ibiza.

Més informació a la web de la Federació Balears d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/