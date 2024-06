261 persones participen a la IX Edició del festival d'Escacs de l'AEB

Dos dies intensos d'escacs es varen viure a les excel·lents instal·laccions de l'Open Sport Inca, amb la IX Edició del Festival de l'AEB i on reuniren un total de 261 persones relacionades amb el món dels escacs de diferents indrets de Mallorca en les magnífiques i acollidores instal·lacions de l'Open Sport Inca. Vàrem poder gaudir d'un torneig escolar, un torneig de partides llampec, un torneig per equips, un dinar de germanor, un torneig de mestres i un torneig de joves promeses. Cal ressenyar el gran ambient esportiu i el suport que va rebre aquest important esdeveniment per Open Marratxí, mitjançant Jaume Marquès, Licors Moyà, les Institucions del Consell Insular de Mallorca, els Bombers de Mallorca i la Federació Balear d'Escacs, i a la resta d'entitats col·laboradores, AVV Son Dameto, Tolo Matas Il·lustrador, Caixa Colonya Fundació Guillem Cifre, Bar Tango, 1LUZ, Can Soler i Restaurant Turkasia. Aquesta fita ja emmarcada dins el calendari escaquista també va ser possible al treball dels clubs inquers: Incacs i Cercle d'escacs Inca i a vuit peons que col·laboraren braç a braç amb l'Associació d'escaquistes de les Balears i el treball fotogràfic Francesc Poyato.

Els torneigs es varen succeir amb total normalitat i el torneig del Circuit Escolar del Consell de Mallorca arribà a VI edició amb un nombre prou important de 69 nins i nines que ho disputaren amb el sistema suís a 7 rondes i un ritme de joc de 5+3 sistema Bronstein.Els premiats de la general i de les diferents categories van ser els següents: els guanyadors a la General Adriel Cia d'Alcudia, Yuheng Chen Sant Gaietà amb 6 punts cada un i 3a Lais Navarro de Reis i Dames, i millor femenina Lucia Vicens de Vuit Peons; al Sub 14 guanyà Meylin Halilova (Incacs) al sub 12 Hector Lara (Llucmajor); sub 10 David Rodríguez (Reis i Dames) i Sub 8 Lucas Salvà (Llucmajor).

Al torneig de partides llampec 39 escaquistes Pau Marín dels Reis i Dames aconseguí ple de victòries 8 de 8 i demostrant que a aquest nivell i amb només 13 anys és un dels millors d'aquesta a categoria, segon el veterà Joan R. Galiana del Son Dameto i 3r Manuel Queirolo, premis especials donats per Tolo Matas.

El diumenge començà amb un torneig compost de 15 equips i 67 escaquistes, es jugà a sis rondes, on es compliren els pronòstics i el Megaescacs de Claudi Minzer, Svyatoslav Korneev, Senen Garcia, Juan Gaitan i Jordi Ribas es proclamà campió, seguit dels Reis i Dames, quedant tercers l'actual equip, campió de la lliga Balear 2024 Sa Dragonera, tots ells reberen el siurell de l'AEB.

Després del dinar de germanor gentilesa de l'Open Marratxí, preparat enquistament pel Restaurant d'Open Sport Inca, es va disputar el suís a 6 rondes del sistema Fischer 5+3 amb 12 participants reconeguts com a joves promeses en edat escolar. Essent Julian Nieto dels Reis i Dames el guanyador seguit d'Antoni Cirer i en tercer Pau Rullan tots dos de Mallorca Isolani.

Sens dubte el campionat més esperat era el de Mestres. El qual no va decebre i comprovar que els més joves empenyen i ja són una realitat i així el més jovenet l'artanenc Pau Marin que sortia quart del rànquing aconseguí el campionat davant els representants de la «vella escola», Manuel Ermachenko i Svyatoslav Korneev (segon i tercer classificat, tots dos del Megaescacs), escaquistes vetrenans com JR Galiana o Juan Planas aconseguiren ser 6è i 8è. Tots els torneigs varen ser dirigits amb molt bon criteri per Vicente Diez. Per finalitzar, cal ressenyar el treball de les escoles d'escacs de certs clubs com Reis i Dames, Mallorca Isolani, Megaescacs, Incacs, Llucmajor, sa Dragonera, Alcúdia, Sant Gaietà, vuit Peons, Campos, Andratx, Pollença, La Balanguera... Sens dubte, va ser un agran festa on a més de germanor i bons escacs, l'AEB amb el patrocini d'Open Marratxi també aposta pel producte local i un dels premis referents el festival va ser els siurells realitzats per Madò Bet de Marratxí.

Altres notícies

Una setmana més continuem parlant de la campiona del món Mónica Calzetta que el passat dilluns va ser l'encarregada de l'obertura del 'VIII Fòrum L'Econòmic' a Ciutat, amb una reflexió sobre les relacions entre l'esport de les 64 caselles i el joc geopolític mundial. Una metàfora en la qual va aconsellar, preparació, estudi, flexibilitat i respecte. Va recordar que en els escacs, les peces tenen una «estricta jerarquia» però que, tanmateix, això no tanca el problema atès que «el valor de cadascuna pot variar segons el grau de col·laboració que tinguin amb les altres en el tauler». També va valorar el paper de les Balears i de les dones motivant que són un referent a nivell esportiu emprenedores tenaces, plantejant la seva capacitat de saber canviar i adaptar-se a les dificultats. Altres frases que va deixar al nombrós públic és quan parlà de les taules com eix de concòrdia i de victòria compartida. Reforçant el sentiment pacífic dels escacs, on el respecte és bàsic i donant peu a què els següents ponents utilitzaren els escacs dins els seus discursos.

Felicitar a l'associació de vesins de la Marina i a Chess Ibiza Amics dels escacs per la meravellosa jornada d'escàs amb partides i simultànies amb el youtuber i escaquista, que des de fa tres anys oculta la seva identitat amb el nom de 'Rey Enigma', essent ja un fenomen molt popular i que delectà amb les seves partides als eivissencs assistents a l'esdeveniment.

Més informació a la web de la Federació Balears d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/