El Consell de Mallorca obre les preinscripcions de l’Acampaesport 2024

Les preinscripcions per a les estades esportives Acampaesport per a l’estiu ja estan obertes. El campus per a infants i adolescents organitzat pel Consell de Mallorca, que és un dels programes de l’àrea d’Esports amb més demanda, obrirà 1.500 places en onze torns a la Colònia de Sant Pere a Artà.

El Consell de Mallorca manté l’increment d’aforament del 2023, amb l’ocupació total del Casal de Sant Guillem i Sant Antoni durant onze setmanes, del 24 de juny al 7 de setembre.

Acampaesport posa a l’abast de les famílies una activitat multiesportiva de set dies en què els infants i adolescents practiquen fins a trenta activitats, repartides per grups d’edat i impartides per monitors titulats. Una agenda intensa que inclou esports individuals i d’equip, jocs,… Així, els participants practiquen modalitats poc conegudes, com l’hoquei, scooter, gimnàstica acrobàtica, gimcana nocturna o minitennis.

Olimpisme i sostenibilitat

El 2024, com a novetat, Acampaesport se centrarà en la temàtica olímpica, amb activitats i tornejos específics per grups. Així mateix, es consoliden i s’amplien les activitats subaquàtiques, com l’snorkel o immersió lleugera, i els batejos de busseig per als més grans. Aquestes s’uneixen a les dues activitats nàutiques estrella: paddle surf i piragüisme.

També hi haurà un taller nou de recollida de residus plàstics i de difícil reciclatge al litoral i als boscs propers (plàstics, llosques, bosses, llaunes, etc.), i amb el material recollit es crearan escultures.