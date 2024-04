L'eivissenc Adrià Martí i la mallorquina Marta Antich, nous campions de les Balears. Aquest cap de setmana s'ha celebrat el Campionat de les Balears Individual Absolut, Femení Absolut i Sub-18, amb la participació de 25 escaquistes que representaven les diferents Illes, organitzat per l'associació Chess Menorca i la Federació balear d'escacs amb la presència del seu president en Joan Pere Cerrato. A la categoria absoluta, després de 5 disputades rondes el títol recaigué de forma molt merescuda en un jugador que no contava entre els favorits, Adrià Martí del club d'Eivissa Puig d'en valls amb 3 victòries i dues taules, segon Pablo Luis Aguado del Mallorca Isolani i tercer el menorquí Pau Coll de Ferreries, ressenyar que cap dels quantre favorits quedaren dins el pòdium i destacar el menorquí Joan Cubas, que 10 vegades campió absolut de balear va anunciar el seu acomiadament d'aquest campionat. Mentre també va sorprendre pel seu joc i la seva lluita la mallorquina Marta Antich del Mallorca Isolani que no era de les favorites, però sense perdre cap partida aconseguí renovar el títol absolut femení i el sub 18 davant, 2a la mestra FIDE del CECA lídia Comellas i 3a Cristina Sureda de Reis i Dames i subcampiona sub 18 i Jana Molll 3a sub-18.

Altres notícies destacades del món dels escacs

La gran mestra Internacional l'hongaresa Judit Polgar, única dona que ha aconseguit figurar entre els deu primers jugadors d'escacs de la classificació mundial, l'any 1996. Va ser la dona número u en el món des de gener de 1989 fins a la seva retirada al 13 d'agost de 2014, conjuntament amb el GM Artur Tusupov ha dirigit a Ciutadella unes classes magistrals internacional de la FIDE amb joves talents de 12 paÏsos, en total 18 escaquistes, 13 al·lots i 5 al·lotes, gaudiren de la considerada millor jugadora femenina d'escacs de la història, entre ells dos representants de les Illes Balears, el mallorquí del Club Reis i Dames de Llevant en Pau Marín i el menorquí del CECA en Martín Krauchi.

Cal destacar que ja ha començat el III Open Chess Menorca, un dels 50 més importants del món, amb gairebé 400 participants i amb una repercussió mundial a través de les xarxes socials que fa retransmissions en directe per a tot el món. A l'hora de tancar aquesta crònica només s'havien disputat dues rondes i encara és difícil saber qui pot ser el campió, ja que el sistema suís sempre dona emoció al llarg de tot el torneig que és disputa fins al 7 d'abril amb dues rondes per dia fins a arribar a un total de nou. Ara hi ha un total de 45 escaquistes que han guanyat les dues primeres partides seran els que s'enfrontaran entre ells a la tercera jornada. Mentre segueixen a les altres illes preparant nous torneigs així a Mallorca el 5 d'abril 18 a 20 hores partides a 5 minuts a l'espai Suscultura on s'organitza un peculiar torneig Intergeneracional obert a la participació individual, però també d'equips formats per membres d'una mateixa família i és organitzat per l'associació El tauler; el 6 d'abril serà el torn del I torneig d'Escacs d'Es Figueral, suís a 7 rondes 5 minuts + 3 segons i a les 10.00 hores al local AAVV Boreal d'es Figueral. També a Eivissa s'inicia I Open Club ajedrez Ibiza 64, el 6 d'abril a partir de les 10.00 h i finalment tenim un clàssic anual la Diada de l'Àngel a celebrar al castell de Bellver, diumenge 7 de maig,, amb gran quantitat d'activitats culturals, esportives i d'oci, on destaca les proposades per l'Associació d'Escaquistes de les Balears amb un Torneig de partides ràpides a les 11 del matí i unes simultànies a les 12.30.