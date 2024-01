Maria Antònia Vicens campiona del II Torneig d'escacs de Nadal de Pòrtol

El passat dia 28 l'escriptor i escaquista, Filippo Grey, alma mater dels torneigs de Nadal que es disputen a Marratxí, coordinà a la carpa de la plaça de Can Flor de Pòrtol i amb la participació de 64 escaquistes distribuïts en dos torneigs l'absolut incloent jugadors menors de setze anys i el sub 10, on el jugador de Reis i Dames n'Unai Ibáñez guanyà el torneig amb gran autoritat; mentre a l'absolut va transcórrer amb molt igualat i essent molt emocionant amb un triple empat, que va afavorir a la jugadora del club d'Escacs de Maria de la Salut Maria Antònia Vicens davant Joshua Fernández i Enrique Guzmán tots amb 6 punts de set, el millor sub 16 ha recaigut Alexandre Chacopino. Ressenyar la presència de la campiona del món Mónica Calzetta Ruiz que ha volgut donar suport als escacs i passant unes hores amb els escaquistes on explicava les seves darreres emocions que ha viscut i alhora va fer el lliurament de premis amb les regidores de Festes i Fires Antònia Coll i de Cultura Carmen Cañellas de l'Ajuntament de Marratxí que han donat suport a aquest torneig amb l'olleria Can Bernardí i la Gerreria Pere Coll que han participat amb els premis artesanals propis de Marratxí com són els plats de ceràmica i els siurells i que han estat els trofeus que han rebut els tres primers de cada categoria, sense oblidar el suport del departament d'Esports del Consell de Mallorca i la col·laboració de Federació Balear d'Escacs aportant l'àrbitre internacional Jeroni Bergas Ferriol que ha dirigit el torneig amb gran professionalitat.

Notícies d'escacs

Mónica Calzetta ha rebut la medalla d'Or de l'Ajuntament de Palma, la distinció que premia la seva trajectòria professional en el món dels escacs, on s'acaba de proclamar campiona del món de la categoria Màster 50 de dones. Al llarg de la sessió del lliurament de les medalles, El regidor socialista Francisco Ducrós ha destacat que Mónica ja és una, llegenda i referent en el món dels escacs tant a les Illes Balears com a l'Estat espanyol, amb una gran quantitat de títols i amb un nombre elevat de presències representant la selecció espanyola. Ha insistit que és un símbol en aquest esport i una de les figures més influents en aquest món.

El 29 de desembre començaren a Ferreries diferents campionats Individuals de Menorca, així la categoria femenina finalitza amb el triomf a totes les partides de Jana Moll del CECA Ciutadella, segona la seva companya d'equip Maria Begur; a les altres categories encara queden dues rondes i no hi ha res decidit, al Juvenil amb escaquistes dels dos sexes hi ha triple empat anant capdavant amb na Jana Moll (que per edat pot competir també en aquest torneig) Joan Moll i Joan Salord tots del CECA amb 2 punts; a sub 50 Mike Lux i Esteve Campins del CECA, conten les partides amb victòries i segurament que la darrera ronda amb el seu enfrontament sortirà el nou campió i finalment al sub 65 Guillem Coll de Ferreries i Guillem Simó del Castell amb 2,5 punts són els líders.

Tot preparat en el Torneig de Reis que organitza el Club Cercle d'Escacs d'Inca al CEIP Miquel Duran Saurina d'Inca, el diumenge 7 de gener, de partides semiràpides de 15 minuts a partir de les 10.00 del matí. Hi haurà dues categories escolars i absoluta i que rep el suport de l'Ajuntament d'Inca, el Consell de Mallorca i la Federació Balear i les empreses local Oli de Caimari i Galetes Quely. Encara us podeu inscriure.

A manca d'uns dies per l'arribada de les majestats d'Orient, esperam que els escaquistes de les Illes Balears hagin demanat a les seves cartes, regals relacionats amb el món dels escacs com taulers, llibres, rellotges..., per continuar millorant el seu nivell en aquest nou any.

Més informació a la web de la Federació Balears d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/