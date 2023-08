Sóller capital dels escacs durant els dies 26 i 27 d'agost amb el VIII Festival de l'AEB

Els escaquistes de Mallorca tenen una cita destacada al VIII Festival de l'AEB a Sóller els propers 26 i 27 d'agost del 2023 al Claustre de les Escolàpies al carrer Bisbe Mateu Colom 12, on es viurà els escacs com un esport que pot reunir persones de diferents procedències, tant en l'àmbit social, cultural o religiós i sempre promocionant la igualtat entre dones i homes. Destaquem els 5 tornejos, diferents, però molt atractius; el 26 al matí obre el Festival el Circuit Escolar, on els millors jugadors i jugadores tindran com a premi un siurell, creació de Ca Madó Bet de Marratxí i a més classificaran per a la fase final d'aquest circuit escolar que es realitza gràcies a la tasca de promoció que fomenta la Federació Balear d'Escacs amb el suport del Consell de Mallorca a la tarda torneig obert de Sant Bartomeu per a totes les edats a un ritme ràpid de 3+2. El 27 al matí, trobada entre escaquistes de Palma capitanejats per José Antonio Pérez Gandesa i Part Forana comandat per Joan Pere Cerrato, actual president de la Federació, destacant la presència per l'equip de Palma Joan Ramon Galiana, Fer Asensio, José Antonio Pérez Gandesa i Ramón Galiana i per part de la Part Forana Joan Gayà, Joan Pere Cerrato, Biel Vallespir i Rafa Rodríguez, (encara no està tancat la nòmina d'escaquistes); al migdia per reposar forces els aficionats als escacs podran reunir-se al Restaurant Monument; a l'horabaixa del 27 tendrem dos tornejos per invitació, el primer reunirà el futur dels escacs de les illes amb en Pau Rullan i Toni Cirer (Mallorca Isolani) Hector Pleguezuelos i Lluc Marín (Reis i Dames) Sofia Europa Oliva, Pol Fuster i Lucia Vicens (Vuit Peons), Didac Lara i Marc Jun (Club Escacs Llucmajor), Gabriel Díaz Julià i Lucas Diaz Julià (INCACS). I finalment el plat fort del Festival amb el XII Torneig de Mestres amb la participació de jugadors destacats del panorama Balear com són: Fer Asensio, Svyatoslav Korneev, Pau Marín, Joan Pere Cerrato, Marta Isabel Antich, Nicolau Dominguez, Jaume Sauleda, Juan Guzmán , Pedro A. Munar, Pedro Lechado, Biel Vallespir i Joan R. Galiana, el sistema de competició serà un suís a 6 rondes a un ritme de 5+3, a la cloenda del festival s'espera la presència de representants federatius, del club local (Cercle Solleric), de l'AEB i del patrocinador de l'Esdeveniment, Open Marratxí.

Ressenyar el suport de l'Ajuntament de Sóller, Departament d'Esports del Consell Insular, Federació Balear d'Escacs i Entitats Privades com Open Marratxí, Cooperativa Sant Bartomeu, Club Escacs Llucmajor, Club Escacs Vuit Peons, Club Escacs Son Dameto, Chessy Editorial, Enroc Escola d'escacs, Corechess, 1LLUM, Òptica Iris, Bar Tango, Licors Moyà, Restaurant TURKASIA i Tolo Matas il·lustrador. Tots amb l'objectiu de promocionar els escacs com esport per a tothom. Més informació a la web: escacsbalears.org i al telèfon: 652182002.

Magnus Carlsen classificat per a la final de la Copa del Món a Bakú, després de guanyar al nou ídol local Nijat Abasov per 1,5 a 0,5, mentre l'altra finalista sortirà del jove indi de 18 anys Rameshbabu Praggnanandhaa, que al tancar aquest article havien de desempatar a partides ràpides de 25 minuts amb l'americà Caruana de 31 anys. Recordau que hi ha 3 places per al torneig de Candidats del 2024 d'on ha de sortir el retador al títol mundial, aquests dies Carlsen ja ha comunicat que no hi participarà baix el format actual. En la final femenina màxima igualtat entre la búlgara Nurgyul Salimova i la russa Aleksandra Goryachkina, que després d'un intens desempat de partides ràpides la russa Aleksandra de 24 anys ha guanyat la Copa del món FIDE 2023 femenina.

El Cub EvaManises de València es proclama campió d'Espanya de segona divisió i conjuntament amb l'Impulsa de Granada ascendeixen a Primera divisió, després de 7 rondes a 5 taulers entre ells sempre hi havia una dona i partides a 90 minuts més 30 segons addicionals per moviment. L'equip valencià, format per dos GM i un MI, han estat molt superiors als altres equips, ja que han guanyat els 7 matxs i a més sortien al 5è lloc; destacà la jugadora Lucia Fullana, excampiona d'Espanya sub 16, que ha guanyat totes les seves 7 partides, essent l'única de tot el campionat que ha assolit aquest resultat; mentre l'Aimpulsa només perdre amb el campió ; respecte al campió Balear l'Àgora Megaescacs ha realitzat un torneig, acord amb les seves possibilitats, sortia en el rànquing el 17è i ha finalitzat el 16 amb 4 victòries, unes taules i 2 derrotes fent 9 punts, essent Svyatoslav Korneeev amb 4,5 de 7, el millor de l'equip, i dels mallorquins, el més destacat, Sebastià Massanet amb 4 punts els mateixos que el MI argentí Claudio Minzer.També al campionat d'Espanya de partides ràpides, on hi participaven 241 escaquistes, hi ha hagut representació de les illes per part de Menorca en Joan Cubas que aconseguí 5 punts i finalitzà el 105 i el mallorquí del Club d'escacs Maria de la Salut en Joan Gayà amb 4,5 punts va ésser el 138è. El GM Eduardo Iturrizaga obtingué el títol amb 8,5. I essent la campiona femenina la canària MI Sabrina Vega del club Stadium Casablanca d'Aragó amb 7 punts.

Rècord de participants en el torneig de Na Macaret de Menorca amb 82 escaquistes (46 a l'absoluta i 36 a iniciació), dins el VII circuit Blitz Illa de Menorca i nou triomf de Joan Cubas del CECA amb 8,5 punts, totes victòries excepte unes taules, 2n l'escaquista de Sant Cugat en Ricardo Brusi amb 7 punts i 3r en Liberto Triay amb 6,5 punts els mateixos que Ruben Alonso del Caissajedrez Tarancón. Mentre a la categoria d'iniciació empat al 1r lloc resolt amb el desempat pertinent per Iker Torre (CECA) amb 7,5 punts davant Eric Ingelmo (Es Castell), 3r lloc per Joan Pol dels Reis i Dames de Llevant. Ressenyar el gran treball de l'associació de veïns d'aquesta urbanització que a més ha reunit a escaquistes que estaven de vacances per l'illa.

El jove escaquista menorquí Martin Krauchi (CECA) guanya el torneig de ràpides de Ferreries, 5è del Circuit, amb la participació de 50 escaquistes de Menorca i altres indrets de la geografia espanyola, Segon Santi Marqués de Tres Peons i tercer Libero Triay també del CECA Ciutadella.I a iniciació es canvien els papers i el desempat afavoreix a Eric Ingelmo d'Es Castell i Iker Torres és segon amb els mateixos punts i tercera Joana Olives d'Alaior que amb 6 punts dona la gran sorpresa.

Notícies

La FIDE (Federació Internacional d'Escacs) decideix no deixar jugar les jugadores trans a les competicions femenines i obri una nova polèmica molt protestada per les jugadores i col·lectius transgènere que al·leguen que no existeix cap avantatge físic en els escacs. Mentre que el màxim organisme a escala mundial la FIDE respon que estan estudiant definir clarament el procediment pel que una persona que ha canviat oficialment de gènere com es pot registrar en el directori FIDE. Seguirem aquesta notícia que sembla obrirà un gran ventall d'opinions diverses.

Aquest dijous 24 d'agost el Club Rei i dames organitzà un torneig de partides ràpides a Sant Joan a les 17.00, obert a tothom.

Més informació a la web de la Federació Balears d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/