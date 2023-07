Pedro Mascaró brillant campió de Mallorca d'Escacs Actiu i del 55è Open d'Alcúdia

Èxit de participació al torneig més veterà del calendari escaquista mallorquí, que a més atorgava el títol de campió d'Escacs Actiu de Mallorca. Reuní 43 escaquistes de gran nivell a l'Edifici Can Ramis al Passeig Ventayol d'Alcúdia. La nòmina estava formada per un Mestre Internacional, Pedro Mascaró, del club organitzador que guanyà les 7 partides i amb brillantor i autoritat es proclamà campió. Pel subcampionat hi hagué molta de lluita entre Svyatoslav Korneev i el mestre FIDE Sebastià Massanet, tots dos del club campió de les Balears el Megaescacs i amb 5,5 punts es decantà el subcampionat per Korneev, gràcies al sistema de desempat. El campió del torneig d'Algaida Fernando Enrique Asensió (a la crònica de la setmana passada ens vàrem oblidar del primer nom) es va conformar amb el 5è lloc, amb 5 punts, l'altre Mestre FIDE, Lester Tattersal (Llucmajrescacs) finalitzà 7è amb 5 punts. La millor femenina la trobam al lloc 15è, Catalina Boix (Megaescacs) amb 4 punts. Excel·lent organització del Club Alcúdia i bon arbitratge del mariando Jeroni Bergas.

Finalitzà el campionat d'Espanya Sub 14

Amb actuacions discretes però segur que han aprés molt els nostres representants han participat al campionat d'Espanya; El millor va ser Julian Nieto, que aconseguí el lloc 63è amb 5 punts (3 victòries, 4 taules i dues derrotes); el 99è Roger Arguimbau amb 4,5 punts, els mateixos que Eloi Allés que finalitzà el 108è, Pau Genesta i Sara Veloz aconseguiren 4 punts; el campió va ser el càntabre Daniel Tabuenca, Mestre FIDE amb 8 Punts (7 victòries, 2 taules i cap derrota) i amb la categoria femenina Joana Li Chen de Canàries.

Aquest dilluns 24, ha començat el campionat estatal de sub 16 a Salobreña amb la participació de 10 escaquistes de les Illes Balears, després de les dues primeres rondes de les 9 a disputar, Manuel Ermachenko i Cristina Sureda han estat els únics que han guanyat les dues primeres partides i estan en el grup que encapçala la classificació, Jana Pons 1,5, Joan Salord, Francesc Mulet, Quimey Vargas amb 1 punt, Diego Ubito 0,5 , Gerard Nadal, Sara Veloz i Makar Luka Zakharov encara no han puntuat, el campionat finalitzarà el 29 de juliol.

Torneigs d'Estiu

El dia de santa Margalida i a la plaça Alexandre Ballester de Sa Pobla gaudirem del XIV torneig escolar Festes de Sant Jaume amb la participació de 47 escaquistes escolars i 12 a l'obert d'adults, als escolars gran lluita que va resoldre amb eficàcia la jove escaquista de Reis i Dames na Lais Navarro amb 6 punts (5 victòries i dues taules), 2n Miquel Riera d'Incacs amb 6 punts i 3r Lluc Marín de Reis i Dames amb 5,5; el millor local va recaure en Maria Isabel Torrandell que finalitzà dotzena amb 4 punts. Hem de recordar el gran impuls que darrerament està rebent els escacs a Sa Pobla, els darrers anys i que també és una aposta del nou ajuntament. A l'obert el favorit i veterà Juan Antonio Guzman no fallà i aconsenguí el títol sense perdre cap partida en total 7 punts, amb 5 punts i subcampió el jugador local Joan Antoni Torrandell.

El memorial Roberto Vidal, que es disputa a Eivissa ja ha arribat a la 4 jornada i Agim Azizaj del club Ibiza-64 és l'únic que ha guanyat les 4 partides; el segueixen un grup de 5 escaquistes amb 3 punts: José Manuel Valero, Pedro Prieto, Marc Colom, Juan Bordes i Manuel Martínez; propera ronda 26 de juliol a les 18,30 hores.

Propers Torneigs a les Illes Balears

L'associació Enroc organitza aquesta setmana diversos torneigs per diversos indrets de Mallorca; així el 27 de juliol al les 18.00 a l'espai social del carrer Àncora de Son Serra tendrà lloc el IV torneig d'Escacs Son Serra de Marina, partides a 5 minuts, total 7 rondes i inscripcions al WhatsApp 606624832.

Divendres 28 de juliol serà la Plaça de la carretera de Llubí escenari del IX Torneig Sant Feliu 2023 amb el mateix sistema de Son Serra i mateix WhatsApp per inscripcions.

El 30 de juliol a les 17.00 hores a Portocolom i concretament al carrer Cristòfol Colom nou torneig de ràpides.

També trobam el 29 de juliol a les 17.00 hores el Torneig de la Patrona a l'Ajuntament de Pollença.

El mateix dia 30 de juliol a l'amfiteatre na Batlessa d'Artà i a partir de les 19.00 hores torneig de 3 minuts + 2 i 7 rondes, el qual està organitzat pel club Reis i Dames.

Continua el VII Circuit Blitz Illa de Menorca, el diumenge 30 de juliol a les 17.00 a la Cala Corb a es Castell i dins el marc de les festes de Sant Jaumet es disputarà un torneig obert a adults i altra d'iniciació escolar.

Altres Notícies escaquistes

Ja ha sortit a la llum el VIII festival de l'Associació d'Escaquistes de les Balears amb la col·laboració del Cercle Solleric a celebrar els dies 26 i 27 d'agost a Sóller, serà sens dubte, unes jornades per gaudir la vida en blanc i negre amb diversitat d'activitats com torneig de partides ràpides valedor pel circuit escolar del Consell de Mallorca, el clàssic Torneig de Sant Bartomeu patrocinat per la cooperativa més antiga de les Illes Balears que té el mateix nom que el torneig; matx Palma-Part Forana tan en categoria d'adults com escolars, torneigs de joves promeses i de mestres vàlids per a ELO FIDE, i un caramull més d'activitats que anirem comunicant en aquest diari, tot això fa que ja us podeu anotar al vostre calendari aquesta fita i teniu més informació a la web: escacsbalear.org.

També del 13 al 15 d'octubre, s'està preparant un Festival internacional d'Escacs a Eivissa, vàlid per ELO FIDE i amb 40 places disponibles més informació a la web chessibiza.com, amb preus especials per gaudir del torneig i de l'illa eivissenca que per aquestes dades s'espera menys turisme.

Una altra noticia important es que ja us podeu inscriure a la III edició del Chess Woman, l'únic torneig internacional femení a les Illes Balears, organitzat pel Club La Balanguera i l'associació cultural i escaquista El Tauler, es celebrarà del 27 al 29 d'octubre al local de la cooperativa Corda i Poal a l'espai Suscultura de Palma; de moment ja hi ha inscrites 13 jugadores: 6 de l'estat espanyol 2 d'Andorra, i una de Ucraïna, Argentina, Cuba, Mèxic i Perú; destaquen les dues Mestres FIDE, la cubana Leancy Fernández i la mexicana Mirian Pakhurst. Sens dubte és una bona oportunitat per contrastar i millorar el nivell de les nostres escaquistes i també serà vàlid per ELO. Inscripcions clubescacslabanguera@gmail.com o WhatsApp: 633880107.

Més informació a la web de la Federació Balears d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/