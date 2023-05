El Mallorca Palma Futsal es proclama campió d'Europa per primera vegada en la seva història

El Mallorca Palma Futsal es va proclamar campió d'Europa per primera vegada en la seva història en superar (1-1 i 5-3 en els penals) l'Sporting en el desenllaç de la 'Final Four' celebrada en el Velòdrom Illes Balears.

El conjunt mallorquí, debutant en la competició, succeeix el Barça com a rei de la 'Champions', després d'una intensa final que es va decidir en el torn de penals. Rivillos, dues vegades campió amb l'Inter FS, va refermar el títol de Palma amb el penal decisiu i havia signat també l'1-0. De la mateixa manera, el porter Muller va ser decisiu amb les seves parades.

El debutant i amfitrió mallorquí no es va arrufar ni molt menys davant un dels grans, un Sporting a la recerca del seu tercer títol en la sisena final en set anys. El partit decisiu va anar entrant en calor a mitjans del primer temps, quan Guitta va començar a mantenir dempeus als lusitans.

El porter va aturar les ocasions gairebé seguides de Cainan, Cleber, Tayebi i Mancuso, els dos equips amb quatre faltes. El Palma va igualar i fins i tot va millorar en tot al seu prestigiós rival, un Sporting que es va refer per a fer replegar al quadre mallorquí i canviar el guió de les ocasions.

Cavinato va ser qui va assumir els dispars en l'equip portuguès, però el quadre balear, amb una defensa brillant tota la temporada, es va fer fort darrere amb Muller com a capità-general. El meta armeni d'origen brasiler va estar molt segur i, a més, es va atrevir a anar a dalt donant superioritat als seus.

A sis minuts del descans, el porter de Palma es va ficar fins a la cuina regatejant rivals per a assistir a un Rivillos que va posar l'1-0 en la final. El davanter va posar la seva experiència i qualitat al servei de l'amfitrió, i es va repartir el protagonisme amb un Muller que va fer fins a quatre parades de mèrit en l'últim minut.

Després del descans, Cainan va obrir hostilitats amb un tret llunyà però l'Sporting va tornar a fer recular l'amfitrió. El pal es va aliar fins a dues ocasions amb Muller i el Mallorca es va mantenir per davant fins que, quan semblava superada la tempesta, l'Sporting va trobar Zicky que va enviar a la xarxa de taló la pilota (1-1).

El Palma es va salvar amb el videoarbitratge, que va anul·lar un gol portuguès per falta prèvia. Els d'Antonio Vadillo varen arriscar al final amb porter jugador, mentre el doble campió d'Europa va donar llicència a Guitta, clau també sota pals per a l'Sporting, per a arriscar. Chaguinha va fregar el gol des del seu camp per al Palma.

Els dos temps extra de la pròrroga varen ser més de contenció, de no cometre errors, i els penals varen arribar ràpid. Tayebi va afusellar el primer i Varela es va trobar amb Muller. Una més de l'internacional armeni, a qui va tractar de desconcentrar Cavinato. No varen fallar tampoc Cainan, Marlon, Cleber i un Rivillos que va desfermar la festa major a Palma.