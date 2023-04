Per desena vegada el menorquí Joan Cubas assoleix el campionat Individual d'Escacs de Balears

L'Hotel Sagitario de Ciutadella ha estat la seu dels campionats de Balears Individuals absoluts i el d'aficionats i per desena vegada el mestre FIDE i un dels millors escaquistes de la història de Menorca, possiblement només superat pel Gran Mestre Paco Vallejo, aconsegueix per desena vegada el màxim títol dels Escacs Balears a nivell individual, superant jugadors que teòricament eren superiors amb ELO però no tenien ni l'experiència ni la il·lusió de seguir guanyant com en Joan Cubas, tot un mestre de la lluita emocional, malgrat que a la segona ronda perdé davant el campió de les Balears del 2022, en Sebastià Massanet, arribà a la darrera ronda amb un punt menys que un dels favorits en Salvador Castell, només li servia guanyar-li i aixà va fer; la tercera posició va recaure en Enrique Asensio i la quarta amb 3 punts pels jove Pablo Luis Aguado, els mateixos punts que en Pau Marin i en Sebastià Massanet.

Observam que estan començat a despuntar els joves però encarà la veterania a torneigs curts com aquest és un grau i el menorquí Cubas ho va saber aprofitar.

Mentre el menorquí Joan Salord aconseguí el campionat de les Balears d'aficionats amb 4 victòries i uns taules, derrotant el fillet i una de les grans esperances dels escacs menorquí i balear, encara en edat escolar en Martín Krauche que, amb 3,5 punts és el subcampió, tercer amb els mateixos punts trobam a Mariano Ribon i 4t Josep Masanes, en total participaren 13 escaquistes, tots de Menorca. Bon torneig d'Ana Bosch que assolí lloc amb 3 punts però només la derrotà al darrer dia no li va permetre lluitar pel subcampionat davant en Martí. Felicitar el treball de l'associació Chess Menorca i la col·laboració qualitativa de l'Hotel Sagitario.

Comença a Ciutadella a l’Hotel Princesa Playa el II Open Internacional Chess Menorca, aquest dimarts i fins diumenge Ciutadella gaudirà d'escacs de gran nivell, com es veu a la llista dels 200 participants que han arribat de 39 països amb 34 Grans Mestres, 4 Grans Mestres Femenines, 30 Mestres Internacionals i 6 Mestres Internacionals Femenines. Destaquen els 48 escaquistes de l'Estat espanyol i els 36 de l'Índia, entre ells el jove de 16 anys en D. Guresh amb 2730, un dels millors del seu país i que està el 20è del món; a Espanya seria el número 1 i com a número 2 del torneig trobam el nord-americà Mohe Niemanamb 2706 ELO; sens dubte Chess Menorca ha superat el nombre de participants del primer any apostant per la qualitat; haurem de seguir de prop el torneig amb la plataforma Chess 24 (Chess.com) o in situ dimarts a les 18,00 hores o els altres dies de la setmana amb dues rondes, una a les 10,00 hores i l'altra a les 17,00 hores, fins a un total de 9, amb partides de 90 minuts més 30 segons de bonificació per jugada realitzada.

Altres notícies del món dels escacs

L'associació d'Escaquistes de Balears organitza el 14 d'abril a Raixa un torneig escolar a partir de les 10.00 del matí, anomenat 'Escacs + Natura', es disputaran set rondes de partides de 5 minuts més 2 segons de bonificació; es poden inscriure al whatssap: 652182002 amb 6 trofeus i records per a tots els participants, l'activitat finalitzarà amb visita guiada per Raixa i jardins.

A la Granja Es Currals d'Eivissa es celebrarà CHESS & AlPACA; només podran jugar 14 escaquistes; inscripcions fins el 13 d'abril a: info@chessibiza.com.

Encara us podeu inscriure al II Sunway Formentera Chess que es celebrarà entre el 18 i el 28 d'abril; de moment hi ha aquest festival d'escacs 72 inscrits de 15 països, i podeu formalitzar la vostra participació a: info@sunwaychessfestival.com. Recordau que a més dels dos torneigs segons ELO, també hi haurà els vespres i activitats tan variades com Volei Platja, Ping-Pong, taller de cocteleria, una festa flower Power, Tast de vins… que amenitzarà l'estança dels escaquistes i als seus acompanyants.

Més informació a la web de la Federació Balears d'escacs: https://www.fbescacs.com/ca/

Comença el campionat del Món d'escacs entre el numero 2 i 3 del món, el Xinés Ding Lireen i el rus Ian Nepomniachtchi, després de renunciar a defensar la corna el noruec Magnus Carlsen el número 1 del món, de 32 anys, després de 10 anys de mantenir el títol, ja feia mesos que deia que li faltava motivació, s'afegeix al mític americà Bobby Fischer que el 1975 també decidir no defensar el seu títol davant el rus Anatoly Karpov. El duel començà diumenge a Astana (Kazakhstan), al millor de 14 partides, amb una bossa en premis de 1,9 milions d'euros.

Serà un matx apassionant amb dues concepcions diferents del lloc, per una banda el xinés treballa molt el joc posicional. Amb paciència i amb una tècnica molt depurada mentre els rus és molt més imaginatiu i resolutiu en complicacions tàctiques, però amb la moral més fràgil quan no surten les seves estratègies i ha de remar amb cautela. Es jugarà als escacs clàssics amb 2 hores per als primers 40 moviments, després si encara no ha acabat la partida, 20 jugades en una hora i finalment 15 minuts la resta de la partida amb 30 segons d'increment per jugada.

En la primera partida no hi hagué sorpresa, malgrat les quasi 5 hores de joc i 49 moviments, signaren les taules en una partida molt posicional i sense voler prendre riscs; mentre la segona el GM xinès Ding realitza una obertura molt estranya per un jugador del seu potencial que és aprofitat pel rus i amb només 29 moviments i tres hores i mitja de joc es posa al davant del campionat amb un 1,5 a 0,5. Avui dimarts i després de dues partides hi ha el primer descans, que marca la normativa del torneig, i es reprendrà aquest dimecres 12 d'abril, on Nepomniachtchi jugarà en blanques i el que haurà ara arriscar serà en Ding.