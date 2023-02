Màxima igualtat a la Lliga Balear entre el CECA de Ciutadella i l'Àgora Megaescacs de Mallorca

Ja hem passat l'equador de la màxima categoria dels escacs de les Illes Balears, en aquesta primera fase i el CECA i l'Àgora Megaescacs es mantenen al capdavant de la classificació amb ple de victòries 4 de 4, però amb un millor coeficient de desempat per part del CECA, en Tercera posició i a 4 punts del líder es troba Son Dameto, que ho comparteix amb Mallorca Isolani, després de la seva derrota de 3,5 a 1,5 davant el CECA, després es troben amb 3 punts Sa Dragonera i Reis i Dames de Llevant, tanquen la classificació Puig d'en Valls d'Eivissa i La Balanguera amb 1 punt cada un després del seu empat al seu matx particular i sembla que hauran de lluitar per no descendir a la segona Fase. Encara queden 3 rondes i tot sembla que el darrer partir d'aquesta primera fase decidirà qui serà el guanyador.

Competicions a Mallorca

Alcúdia líder en solitari a la categoria de Preferent amb ple de victòries i amb 8 punts després de derrotar 3,5 a 1,5 a l'Àgora Megaescacs B, després de la primera derrota de Vuit Peons que comparteix el segon lloc amb 6 punts a l'equip de Maria de la Salut que derrotà contundentment per 4,5 a 0,5 al camp d'un dels equips més veterans de la categoria el Llucmajor; nova derrota del Mestral Palmanyola que encara no ha puntuat.

A primera La derrota de l'Inca a mans del Campos ocasiona que sigui el nou lider i en solitari amb 8 punts, mentre que el Tròpic amb 7, ocupa el segon lloc i l'Inca passa a 3era posició amb 6; a Segona A la derrota del líder Incacs Es Raiguer davant el Tròpic B, ocasiona el canvi de lideratge ara encapçalat amb 7 punts pel Tròpic B; a segona B el Tròpic C guanyant per la mínima continua mantenint el lideratge amb 8 punts, segon sa Dragonera C amb 6 punts i tancant la classificació Es Taronger – Reis i Dames amb 0 punts; mentre a 3era després dels resultats, hi ha per primera vegada un líder en solitari i amb 8 punts, el Binissalem que guanyà per 0 a 4 al Centre Solleric el qual es queda amb 6 punts els mateixos que Incacs des Raiguer C i Sa Pobla; finalment a la categoria de Promoció lider, canvi de líder amb 6 victòries i 2 empats l'Àgora Megaescacs amb un punt menys l'Incacs des Raiguer.

Campionats de Mallorca individuals, femení, veterans i sub 18

Al femení després de 3 rondes la jugadora de Maria de la Salut, Maria Antònia Vicens segueix guanyant i és col·loca amb 3 punts de 3 en la primera posició, mentre Cristina Sureda després del bye sol·licitat, és segona amb 2,5 del club Reis i Dames; la propera jornada s'enfrontaran les dues primeres; Els resultats de la tercera ronda deixen el jugador de Maria de la Salut en Toni Ballester amb 3 punts lider de la categoria de Veterans, però hi ha un grup format per Pedro Ramon (Algaida), Francesc Aguiló (Inca), Juan Antonio Guzmán (Llucmajor), Miguel Cerdó (tròpic) i Joan Gayà (Maria) que també lluitaran pel títol ja que estan a mig punt del 1er; a sub 18 Miquel Sureda (Rei i Dames) comanda la classificació amb 3 punts, mentre Diego Ubieto de La Balanguera és segon amb 2,5.

Menorca

A la categoria Preferent, continua intractable Es Castell després de derrotar Alaior-Es Mercadal. En els altres tres enfrontaments, victòries de 2’5 a 1’5: Los Boscos, Ferreries i el CECA B.

Encapçala la classificació el Castell A amb 8 punts, Los Boscos amb 6 i amb 5 ens trobem el CECA B i el Ferreries.

A la categoria de Primera, empat inesperat del lider Es Castell C davant Alaior-Es Mercadal, en segon lloc es troben el Sant Lluis B i el CECA D amb 4 punts.

Comença la competició Escolar a Menorca

59 joves escaquistes menors de 16 anys de tots els municipis de l'illa, competeixen en dues competicions escolars, per una banda hi trobam el sub10 i sub 8 i l'altra el sub12, sub14 i sub16; destacant els 11 nins i nines menors de 8 anys; també ressenyar que hi ha un percentatge de nines molt alt, arribant a quasi el 25%, molt pocs torneigs de l'Estat espanyol arriben a aquestes quantitats; les partides es desenvolupen a Es Mercadal i el proper dissabte tendrem la segona ronda.

Eivissa- Formentera

Després de 4 rondes, al capdavant de la classificació és liderada pel Puig d'en Valls B amb 8 punts, seguit per l'Ibiza 64 A amb 7 i 3r Peña Deportiva A amb 6, tanca la classificació CE AXEDREZ Yebisah.

A Eivissa s'organitzarà unes simultànies d'escacs amb el títol 'escacs per a la igualtat' el 4 de març al passeig Vara del Rei a les 11.00 del matí, obert a tothom.

Més informació a la web de la Federació Balears: https://www.fbescacs.com/ca/

Notícies del món dels escacs: Joan Pedro Cerrato nou President de la Federació

Després de la renúncia inesperada del president Sebastià Massanet, el qual no arribà als dos primers anys de mandat, hem de ressenyar la valentia de l'escaquista i gran organitzadors de torneigs internacionals i locals d'escacs, Joan Pedro Cerrato, per voler assumir aquest repte d'encapçalar un projecte tan apassionant com són els escacs i tan difícils de gestionar a les nostres Illes; el que si podem dir a d'ell que ja ha aconseguit una fita prou important com va ésser el passat diumenge a l'assemblea extraordinària esser votat per unanimitat dels assembleistes assistents que han dipositat la seva confiança. Ara toca treballar aquests dos propers anys amb la vista centrada en gestionar els escacs i sobretot en recuperar el consens entre totes aquelles persones, entitats i clubs que treballen i estimen els escacs a la nostra comunitat.

Properes competicions que hi haurà a les Illes Balears:

- Campionat de parelles mixtes que es jugarà a Manacor el 26 de febrer, dins el marc del dia de les Illes Balears i també el Campionat de les Balears d’Escacs Ràpid que també es celebrarà a Manacor el dia 1 de març.