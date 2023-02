Inici fulgurant del Cercle Artístic de Ciutadella a la lliga Balear d'Escacs

Guanyant amb absoluta autoritat i sense conèixer la derrota a cap tauler, el segueix l'actual campió Àgora Megaescacs que també té els tres primers matxs amb victòries, però algun deels seus jugadors han tingut alguna travelada, molt bon inici de Son Dameto que ocupa el 3r lloc a dos punts dels líders, mentre Puig d'en Valls d'Eivissa i La Balanguera continuen amb el marcador amb 0 punts i sembla que són ferms candidats al descens, veurem la propera setmana el seu enfrontament entre ells per decidir qui ocupa el darrer lloc.

Ressenyar que els únics dels quals han jugat les tres primeres partides i duen el ple de victòries són la jove del líder CECA, na Jana Moll i Pedro Munar del Can Tiu-Sa Dragonera, mentre na Marta Antich i Cati Boix entaularen i duen 2,5, observam que després de dues rondes el Mallorca Isolani recupera als dos primers taulers en Sergio Estremera i la campioníssima Mónica Calzeta, però no va ser suficient per derrotar a l'Àgora Megaescacs i només duen 2 punts.

Competicions a Mallorca

Gran inici de campionat a Preferent de Vuit Peons i Alcúdia que han guanyat les 3 partides i són líders amb 6 punts, en 3r lloc, la gran revelació de la temporada l'equip del petit poble, però de gran tradició escaquista Maria de la Salut amb 4 punts, tanca la classificació Mestral Palmanyola que no ha guanyat cap matx en el seu debut a Preferent.

A primera segueix el frec a fre entre Campos i Inca que encapçalen amb 6 punts, tanca en 0 punts el Llucmajor B; a Segona A encara és líder Incacs Es Raiguer amb 6 punts a un punt el Tròpic B i encara no ha puntuat un dels filials de l'Àgora Megaescacsc.; a segona B el Tròpic C torna a guanyar i té 6 punts, després de l'empat de Maria B, només falta a puntuar Es Taronger – Rei i Dames; mentre a 3a empat al 1r lloc entre Binissalem i Centre Solleric i 3r Incacs des Raiguer C; finalment a la categoria de Promoció lider en solitari amb totes les victòries en les 6 jornades dels joves de l'Incacs des Raiguer que estan fent un gran campionat. 2n l'Àgora Megaescacs i 3r La Balanguera.

Campionats de Mallorca individuals, femení, veterans i sub 18

Al femení després de dues rondes la jugadora de Maria de la salut Maria Antònia Vicens i la de Reis i dames Cristina Sureda són les úniques que han assolit les dues partides amb 2 punts; Pedro Ramon (Algaida), Francesc Aguiló (Inca) i Toni ballester (Maria de la Salut) comparteixen liderat amb 2 punts a mig es troba el gran favorit en Joan Gayà del torneig; a sub 18 també triple empat al 1r lloc Didier Duque (Incacs des Raiguer), Miquel Sureda i Julian Nieto (Rei i Dames de Llevant).

MENORCA

Nova victòria del Cercle Artístic de Ciutadella també per 4,5 a 0,5 davant La Balanguera amb aquest triomf se situen líders de la competició.

A Menorca, després d'haver-se disputat tres rondes del campionat de per equips de preferent, el Centre Cultural d'Es Castell amb el seu primer equip és l'únic líder a la categoria de Preferent després de derrotar per la mínima al Cercle Artístic B de Ciutadella i el seu C ho és a Primera.

De moment vint jugadors hi ha inscrits pel campionat escolar de Menorca que començarà el proper divendres dia 3 de febrer.

Eivissa- Formentera

Després de 3 rondes, al capdavant de la classificació és liderada pel Puig d'en Valls B amb 6 punts, l'empat de l'Ibiza 64 A, Peña Deportiva A les col-loca a un 1 punt del líder, tanca la classificació Ibiza 64 B.

Més informació a la web de la Federació Balears: https://www.fbescacs.com/ca/

Notícies del món dels escacs

La Federació Balear d'Escacs i amb mutu acord, ha decidit perllongar el període de concessió de l'organització del Campionat de Balears Individual i del Campionat de Balears d'Aficionats a l'associació Chess Menorca, que serà l'encarregat d'organitzar dits campionats en les edicions del 2023.

Finalitzà el LXXXV Tata Steel Chess 2023, conegut com el Roland Garros dels Escacs, que s'està Wijk aan Zee (Holanda) amb la sorpresa final del triomf del jugador nascut fa 28 anys a Sant Petersburg i que juga amb la bandera neerlandesa d' Anish Giri que ha sumat 8,5/13 punts, havia aconseguit altres edicions 5 subcampionats,. La derrota a la darrera ronda, davant l'escaquista de Països Baixos Jorden van Foreest, ha relegat al segon lloc a l'Uzbeko Nordibek Abdusattorv després d'haver jugat un gran torneig amb 8/13 i finalment el campió del món el noruec Magnus Carlsen ocupa el tercer lloc, igualment amb 8/13 punts, després d'un inici decebedor per un jugador que havia ja guanyat 8 vegades aquest torneig, però les prematures derrotes davant els seus companys de pòdium li han fet aconseguir un lloc que per ell significa un fracàs.