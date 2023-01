Arriba el I Trofeu Ciutat de Palma de Tir de Fona

Aquest dijous s'ha presentat a l'Ajuntament de Palma la primera edició del Trofeu Ciutat de Palma de Tir de Fona, que es durá a terme aquest diumenge a les 10.00 hores en el nou camp de tir de Can Valero, situat en el carrer de Josep Antoni Cabanyes, 10.

La competició inaugurarà el nou camp de Tir de Fona i estarà oberta a totes les persones federades en tres categories: femenina, masculina i jove. L'assistència per al públic serà completament gratuïta.

El regidor d'Esports, Francisco Ducrós, ha felicitat a la Federació per l'organització de la competició i pel treball conjunt per a disposar d'aquest espai «és un orgull per a la nostra ciutat, poder contribuir i respondre a una necessitat de l'únic esport autòcton de les Balears facilitant un espai que fins ara no disposava», ha dit.

Ducrós també ha posat l'accent en què mitjançant l'esport també "es manté viva la tradició i ajuda a la col·lectivitat, al sentiment d'identitat i preserva la memòria".

Per la seva banda, el president de la Federació Balear, Albert Comas, ha agraït el suport de les institucions, de l'Ajuntament, de l'IME, del Govern i del Consell de Mallorca, per fer possible un camp federatiu a Palma «estam superagraïts perquè funciona, tenim un espai que ens permet créixer i difondre el Tir de Fona», ha destacat.

La presidenta del Club Foners Ciutat de Palma, Francisca Sastre, també ha traslladat el seu agraïment i la seva satisfacció per poder celebrar la inauguració i el Ciutat de Palma aquest diumenge.