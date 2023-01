Els escacs, un regal a sol·licitar als Reis d'Orient

Els escacs és un joc que s'hauria d'incloure entre els regals a demanar als Reis d'Orient per tots els beneficis que ofereix, contribueix a millorar la concentració, la memòria, la lògica, el raonament, la creativitat, el desenvolupament intel·lectual... pot facilitar el sorgiment d'habilitats que no s'han desenvolupat a través dels mitjans educatius tradicionals, contribuint en la millora de l'autoestima, la confiança, la comprensió i comunicació, el reconeixement de regles, l'aprenentatge del valor del treball dur, el compromís, l'objectivitat i la socialització, la igualtat de gènere i potencia la intergeneracional entre persones de distintes edats.

Qualsevol moment de la vida es pot aprendre i gaudir del joc-esport de les 64 caselles, com ens indiquen els pedagogs, psicòlegs i altres experts que reconeixen que els escacs és un dels jocs més fascinants que tota persona hauria de practicar, ja que proporciona un aprenentatge i valors que s'utilitzarà al llarg de tota la vida.

Els resultats han mostrat que gràcies als escacs s'han reduït els problemes de comportament i s'ha millorat el rendiment acadèmic, recordau que les matemàtiques i els escacs fan servir el mateix tipus de raonament.

Aquests anys de pandèmia els escacs ha estat el joc que més s'ha jugat a través de les xarxes, però no ha estat capaç de substituir al sistema tradicional, on es gaudeix de compartir el joc de forma més real, compartida i amb gran esportivitat.

Per tant, us recomanam que penseu a regalar un joc d'escacs per a Reis i compartigueu amb els vostres fills i filles les emocions i la passió del mil·lenari joc que es pot jugar a qualsevol edat i que no és sexista i a més té un cost molt assumible.

Inici competicions d'escacs a Menorca

A la reunió de clubs del passat 27 de desembre s'aprovaren l'inici dels campionats de Menorca Juvenil, Super-50 i Super-65 el 2, 3, 4 de gener i 7 de gener al Casal d'Entitats Ciutadanes d'Es Castell; alhora la manca de jugadors ha provocat les suspensions del femení i el sub 2000 i pel dissabte dia 14 gener començarà el Campionat de Menorca per Equips, categoria Preferent amb 8 equips i Primera amb 5.

Escacs a Mallorca

Recordau que a Inca trobareu l'XIè Torneig de Reis d'Escacs d'Inca el 7 de gener a partir de les 10.00 hores amb dues categories una per escolars i l'altra oberta a qualsevol edat, el ritme serà de 15 minuts es jugarà al CEIP Miquel Durán i Saurina d'Inca.

El Campionat de Mallorca per Equips 2023 i la Lliga Promoció Mallorca i la Lliga Balear, també començarà el 14 de gener, encara queden dies per fer les inscripcions pertinents de jugadors i clubs.

Altres notícies

Va finalitzar el Mundial Ràpid i Llampec d'Almaty, amb l'espectacular victòria de Magnus Carlsen en tots dos Campionats. David Antón va tenir una bona actuació: Lloc 31 en el ràpid, amb 8 punts de 13 i el 28è en el torneig llampec, amb 12,5 de 21.

Mentre el menorquí Paco Vallejo va finalitzar en llocs més discrets: El 81è en el ràpid, amb 7 de 13 i el 77è en el llampec amb 11 de 21.



Més informació: www.fbescacs.com