Joan Moll i Pau Benejam es proclamen campions de Menorca

Acaba el Campionat de Menorca de l'any 2022 després d'una temporada plena d'emocions i sorpreses. Al final, la pressió per guanyar i esperar una ensopegada del que després ha estat el campió. En Joan Moll va fer cometre errades a Joan Cubas, que va cedir inesperadament davant Martín Krauchi i va servir en palangana el títol al juvenil Joan que no fallà a la darrera ronda i tancar una gran temporada amb aquest títol i el de les Balears.

No menys meritori ha estat la classificació final de Lluc Bimbo i de Martin Krauchi, que amb sis punts també han quedat empatats amb Joan Cubas, però el sistema de desempat ha fet que Cubas hagi quedat en segon lloc i Lluc tercer.

I en categoria Sub 16, malgrat la derrota a la darrera ronda, el campió final ha estat el jugador del CECA, Pau Benejam amb 6,5 punts, ja que Adrià Torrent (CC Es Castell) també va perdre en la seva partida contra Roger Arguimbau (CECA) i no va aprofitar l'ensopegada de Pau per a poder acabar en primera posició.

Així mateix, cal destacar el gran comportament de tots els jugadors que han disputat aquest campionat de Menorca, especialment atenció als joves escolars, ja que la seva conducta i educació és exemplar.

Lester Tattersall Campió de Mallorca

En una darrera ronda molt emocionant va concloure el Campionat de Mallorca Individual, decidint-se tot en la darrera partida en joc entre Lester Antonio Tattersall i Salva Castell.

El campionat disputat pels 3 que havien aconseguit plaça la fase prèvia i 3 que pel seu Elo ja estaven classificats, han disputat un torneig molt igualtat; quedant la classificació de la següent forma: 1r Lester Tattersall amb 3,5 punts de 5, 2n. Manuel Ermachenko 3; 3r Syyatoslav Korneev també 3; 4t Manuel Queirolo que les primeres rondes era líder amb 3 de 3; 5è Salvador Castell i 6è Miguel Cerdó.

Aquest campionat ha comptat amb la col·laboració d'Esports Consell de Mallorca, IME Ajuntament de Palma i el Consorci Velòdrom Illes Balears.

Pau Marín de Rei i Dames de Llevant i Sergio A. Nieto (Mallorca Isolani) triomfen al festival d'Incacs.

El dissabte 17 de desembre inca es va convertir en la capital dels escacs i de la cultura, amb un festival d'escacs organitzat pel club Incacs i amb el lliurament dels Premis 31 de desembre per part de l'OCB.

Hi participaren més de 100 escaquistes al llarg del dia al pavelló d'esports d'Inca ; el dematí jovenets participaren en el concurs de dibuix amb el lema: «Escacs i Nadal», essent les guanyadores a la categoria 6 a 8 anys: Mónica Domínguez i 9 i 10 anys Sofia Cabirta.

Mentre els adults jugaren un Obert d'Escacs a 7 rondes (Sistema Suís) de ràpides i vàlid per ELO amb la participació de 38, on el guanyador va ser el jove de Rei i Dames de Llevant en Pau Marin; 2a Maria Antònia Vicens de Dama Negra i 3r Joan Mingot de Son Dameto.

Es van repartir trofeus i lots nadalencs per als sis primers classificats, la primera dona, el primer Incacs i als integrants del primer equip classificat. A més, van rebre trofeus la 2a i 3a dones classificades, jugadors per tram d'ELO, millor jugador sense ELO, 2n i 3r equips classificat i 3 integrants del Club Incacs.

Els jugadors participants van tenir l'oportunitat d'agrupar-se en equips de quatre membres de manera que la suma dels punts individuals de cadascun durant tot el torneig determinaria la posició final de cada equip. L'equip guanyador va estar integrat per Maria Antònia Vicens, Joan Miquel Jaume, Manuel Armero i Jaume Terrades.

A partir de les 16.00 hores comença el torneig escolar amb 76 participants, essent el guanyador: Sergio A. Nieto (Mallorca Isolani) 2n Lloc: Miquel Riera (Incacs des Raiguer) i 3r Lloc: Meylin Halilova (Incacs desRaiguer).

Tots ells van rebre trofeus i un lot de Nadal. A més, es van lliurar trofeus als 2ns i 3r classificats de cada categoria i als tres millors Incacs i una medalla per la seva participació.

Cal destacar la col·laboració de l'Ajuntament d'Inca cedint les instal·lacions del Pavelló Municipal d'Esports que va resultar el lloc ideal per a la realització de totes les activitats, aportant a més els trofeus per als premiats i el material per al concurs de dibuixos.

Agraïments: als patrocinadors que van col·laborar amb productes i serveis, Quely, Ca'n Soler, Palma Trofeus i Núria Ferh. I la col·laboració permanent amb el Club de Marés Arquitectura, Fundació Guillem Cifre de Caixa Colonya i a la Federació Balear d'Escacs.

NOTÍCIES D'ESCACS

Els escacs també arriba a Marratxí i concretament l'associació Enfangats de Pòrtol, organitza un torneig de ràpides el dia 28 de desembre a les 10 hores amb un torneig sub 12 i a les 11.30 un sub 16 i adults; ressenyar la col·laboració de l'ajuntament de Marratxí, El Club Mallorca Isolani, Olleria Can Bernadí, associació Multi capacitats i el suport de la Federació Balear d'Escacs. Inscripcions fins al 23 de desembre a enfangatsportol@gmail.com

El 27 de desembre a les 19.30 a Ferreries, es farà l'assemblea de Clubs de Menorca on es planificarà els pròxims campionats de per equips i de l'escolar.

Més informació: www.fbescacs.com

Salut, Escacs i Bones festes!!!!!