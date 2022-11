La final de la Champions es podria jugar a Palma

Palma vol ser la seu de la Final Four de la UEFA Futsal Champions League després de l'èxit organitzatiu de la Elite Round i la classificació del Mallorca Palma Futsal per disputar la fase final de la competició el pròxim mes de maig. El club ha tramitat la sol·licitud per presentar-se com a candidat a organitzar la fase final i que Palma sigui la capital del futbol sala europeu com a organitzadora de la Final Four de la millor competició de futbol sala de clubs del món.

La proposta mallorquina presenta el Velòdrom Illes Balears (Palma Arena) com a alternativa per acollir la competició si el Palau Municipal d'Esports de Son Moix no compleix amb les condicions exigides per la UEFA, ja que les exigències i condicions per la fase final s'incrementen de manera considerable en comparació a la ronda anterior, el que fa que Son Moix quedi més limitat per les condicions de capacitat, llum i espai. El club ha tramitat les dues opcions davant la UEFA de manera oficial, ja que aquest dilluns acabava el termini per presentar les candidatures i ara serà el màxim organisme continental el que analitzi totes les propostes i decideixi la seu de la Final Four de maig. La seu de la fase final s'escollirà directament i no per sorteig.