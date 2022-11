Un cap de setmana ple d'escacs a l'espai Suscultura

Un cap de setmana ple d'escacs s'ha viscut a l'espai Suscultura amb la participació de 26 dones de totes les edats i de 7 nacionalitats: Cuba, Geòrgia, Mèxic, Perú, Argentina, Andorra i Espanya i representació de Mallorca, Menorca i Eivissa, han disputat un emocionant Torneig.

Hi ha hagut tanta emoció i competitivitat que al final, les quatre primeres han aconseguit els mateixos punts i s'ha hagut de resoldre pels diferent sistemes de desempats que marca la normativa FIDE; essent la nova campiona Cecilia Guillo del club d'Escacs de Mósteles, seguit de la cubana Leancy Fernández i tercera i millor sub 16 la menorquina Jana Moll del CECA Ciutadella i finalment fora del pòdium però també amb 4 punts, l'andorrana Ariadna de la Riva, filla del Gran Mestre Internacional català Oscar de la Riva que resideix a Andorra i juga amb aquesta bandera.

Actuacions notables també de l'escaquista de Mallorca Isolani i millor jugadora de Mallorca amb 3 punts, assoli la vuitena posició i i l'eivissenca del club Ibiza64 Nalia Reina, finalitzà amb 3 punts i al lloc novè, aquestes dues més na Jana varen copar el pòdium de les menors de 16 anys.

El Torneig ha tengut el suport del Govern de les Illes Balears, IME, Arç Cooperativa, Corda i Poal S.Coop, Caixa Colonya i organitzat per Club d'Escacs La Balanguera i l'Associació El Tauler.

Al final hi va haver un petit refrigeri i un compromís per part de l'organització de donar continuïtat, el proper any, a aquest campionat únic a Mallorca on només juguen dones i on es vol potenciar activitats per la igualtat als escacs.

Ressenyar que totes les jornades han estat retransmeses en directe per la plataforma d'Internet Chess.com

Campionat de Mallorca Individual a Pollença

Després de dues rondes a la categoria de Preferent-Primera, on hi participen 27 escaquistes, només hi ha tres jugadors que lideren el campionat amb 2 punts: José Antonio Pérez Gandesa (Vuit Peons), Asier López (Mallorca Isolani) i Francesc Aguiló (Inca).

A la categoria de Segona la líder i en solitari amb 2 punts és la jove de Reis i Dames na Cristina Sureda, única dona d'aquesta categoria on hi participen 14 escaquistes.

Finalment la Tercera és la més nodrida amb 61 participants i aquí hi ha 9 escaquistes amb 2 punts, essent per millor coeficient el líder en Joan Torres del Tròpic que a mes és el de major rànquing.

En total 102 participants, una de les més baixes dels darrers temps i on hi ha molt poques dones, en total 9.

Campionat de Menorca Individual

La segona ronda del campionat es va jugar a l'auditori de Ferreries i ja es comença a col·locar els favorits; a la categoria absoluta amb 22 participants, Joan Cubas, Joan Moll, Guillem Simó, Pau Coll i Lluc Bimbo són els únics que han guanyat les dues partides mentre al torneig Sub-1600, Pau Benejam, Josep Masanes, Adria Torrent, Daniel García i Arun Triay són els únics que han aconseguit el ple de victòries dels 21 inscrits.

El proper dissabte Sant Lluis, i concretament el primer pis del Restaurant Sa Bolla, on juga la secció d'escacs del CCE Sant Lluís es disputarà la tercera ronda.

Campionat Individual d'Eivissa

Aquest cap de setmana comença el campionat amb 41 inscrits que al llarg de 7 rondes es disputaran el títol de l'illa gran de les pitiüses, ressenyar que hi ha un colombià i un francès i es disputarà en el Centre Cultural Es Puig d'en Valls.

Notícies del món dels escacs de les Illes

Sorprenentment ja hi ha jugadors inscrits al II Open Chess Menorca que se celebrarà de l'11 al 16 d'abril 2023, i es jugarà a Ciutadella a l'Hotel Princesa Playa de 4 estrelles.

Al grup A hi ha inscrits 33 de 9 països amb 13 GM i el grup B un total de 19, tots de procedència espanyola.

Més informació als enllaços: Grup A: http://chess-results.com/tnr681232.aspx?lan=2

Grup B: http://chess-results.com/tnr681233.aspx?lan=2

Èxit de participació a la jornada Escacs i Dona que organitzà l'Associació El Tauler i el Club d'Escacs La Balanguera a l'Espai Susucultura de la Cooperativa Corda i Poal a Palma, amb unes entretingudes simultànies, on la majoria eren nines, 9 dels 11 participants que conduí Maria Rodrigo disfressada de Beth Harmon; magnifica la conversa entre Maria Rodrigo i Mónica Calzetta parlant de la situació de la dona dins el món dels escacs, i finalment les dues jugadores en delectaren amb dues partides ràpides de 3 minuts que finalitzarem amb una victòria per hom, la curiositat es que les dues guanyaren amb negres.

Enrique Asensio guanya el V Open de les Verges a Manacor

64 escaquistes de diferents indrets de Mallorca lluitaren per aconseguir aquest títol que ho assolí el jugador de Megaescacs Enrique Asensio guanyant les 7 partides, Jaume Terrades de Porreres i Toni Tomás de Reis i Dames completaren el pòdium amb 6 punts; la millor femenina va ésser Alicia Veloz a la 10ena posició amb 5 punts. El torneig va ésser molt animat i es jugà a la plaça Joan March de Manacor, organitzat pel club esportiu Rei i Dames de Llevant.

Felicitam per l'aposta decidida de certs municipis per potenciar els escacs a espais lliures i dins les fires com són els exemples de la Fira de l'Esport a Inca o les fires de Llucmajor

Dins els actes previs a la fira Biniarrels de Mancor de la Vall, l’associació Arrels organitza amb la col·laboració de diversos bars del poble, el club esportiu Incacs des Raiguer i l’Ajuntament de Mancor de la Vall els tornejos de truc, escacs i parxís el cap de setmana del 12 i 13 de novembre. El termini per a la inscripció finalitza dia 9 de novembre.

Totes les informacions relatives als campionats oficials la podeu trobar a: WWW.fbescacs.org