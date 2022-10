Escacs i Dona, del 27 al 30 d'octubre a l'espai SUSCultura

La cooperativa Cultural Corda i Poal amb les seves associacions El tauler i Club d'escacs La Balanguera i amb el suport d'Arç Cooperativa, Caixa Colonya, la Direcció General d'Esports del Govern i l'IME de l'Ajuntament de Palma, proposen un ventall d'activitats centrada en els escacs com esport que pugui desenvolupar un paper més actiu de la dona que l'equipari amb els homes, els quals sempre han tengut més recursos i una perspectiva desigual respecte a les dones.

Així, aquest dijous, a partir de les 18.00 hores, la presidenta de la Comissió Dona i Escacs de la Federació Espanyola d'Escacs, Maria Rodrigo, psicòloga i mestra FIDE, que es caracteritzarà en el personatge de la sèrie 'Gambito de Dama', Berth Harmon i s'enfrontarà a un grup de 10 dones per popularitzar els escacs i apropar a la població en general; a continuació es farà un debat entre Maria Rodrigo i la nostra campiona Mònica Calzetta, Gran Mestra i jugadora titular de la selecció espanyola i 7 vegades campiona d'Espanya, que ens brindaran una conversa d'escacs i igualtat.

Malgrat que els escacs no tenen edat ni sexe, encara es necessari promocionar els escacs dins el món femení per poder arribar a una igualtat, ara encara només hi ha un poc més del 10 % de la població que juga escacs són dones, un percentatge molt baix que fa necessari plantejar accions que popularitzin els escacs entre les nines i que no es vegi com un esport masculinitzat i poc atractiu per a elles, la famosa sèrie va apropar els escacs a la població femenina i això provocar un augment de la seva participació en torneigs i sobre tot obrí finestres interactives dins el món educatiu. Després es tancarà aquesta primera jornada amb partides ràpides entre elles dues per motivar entre els assistents les possibilitats que tenen els escacs com eina de diversió però també com eina educativa.

Els altres dies de la setmana dijous, divendres i dissabte és viurà per segon any, l'únic torneig femení Internacional que es juga a Mallorca només per a dones el II Mallorca Chess Womem que aquest any comptarà amb la participació de 27 escaquistes de 7 països, on jugadores de les illes Balears s'enfrontaran a escaquistes d'Andorra, Cuba, Argentina, Geòrgia, Mèxic i Perú i d'altres latituds de la geografia espanyola. Serà un torneig de 5 rondes i es jugarà a partides de 60 minuts + 30 segons per moviment, a més serà valedor per ELO; comptarà amb l'actual defensora del títol la jugadora de Geòrgia Lali Bibishvili.

Campionats a les Illes Blaears

102 jugadors al Campionat de Mallorca Individual

Un total de 102 jugadors, estan jugant el campionat de Mallorca Individual, la fase prèvia al centre de Cultura Miquel Capllonch del Port de Pollença. D'aquests, 27 són de Preferent i primera, 14 de segona i 61 de tercera. Només s'ha disputat una ronda de les 7 previstes, per tant és prest per endevinar els nous campions.

58 participants al Campionat de Menorca Individual

El centre Cultural d'Alaior va ésser la seu d'aquest campionat que compta amb la participació de 32 escaquistes a la categoria absoluta i 26 a Iniciació, amb molt poques sorpreses, la propera fita serà dissabte a les 16,30 hores a L'auditori de Ferreries.

Campionat d'Eivissa individual

El centre cultural d'en Puig d'en Valls acollirà el 44è campionat individual d'Eivissa, començarà el el 6 de novembre i finalitzarà el 27; es jugaran excepte la primera ronda, els caps de setmana amb una total de 7 partides per jugador amb el sistema suís de 60 minuts per jugador + 30 segons per jugada realitzada. Es poden inscriure: torneosajedrezibiza@gmail.com

Més informació: http://www.fbescacs.org/

Enric Pozo Mas