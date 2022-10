Ja es coneixen els classificats de la segona fase del Campionat Intermunicipal de Truc

Dissabte dia 15, al Club de Pàdel Sa Fontseca, a Palmanyola, ha esdevingut la segona ronda de la segona fase del Campionat Intermunicipal de Truc.

A les 10:30 hores, puntuals com un rellotge, aparegueren totes les parelles citades. Amb els nirvis a flor de pell, les parelles de diferents municipis creuen mirades amb un to desafiant, però amb esportivitat. Saben que hauran de lluitar amb un gran nivell per classificar-se.

Aquesta fase tenia parelles de gran renom com en Toni i Tomeu Ferrer, en Carlos Rullán i Kike Batista (la parella revelació d'aquest estiu que han arrasat allà on han anat), en Damià Pons i Rafel Gómez, en Jaume Picó i en Biel es Joier etc.

Podem destacar la presència de la parella fèmina formada per na Feli Jover i na Catalina Pons, qui han desafiat al tricampió de les Balears Jaume Picó portant-se la victòria al seu currículum. Desgraciadament no ha estat suficient per classificar-se. Per altra part, la destresa de la parella formada per na Patricia i n'Alicia els hi ha donat el tiquet directe per a la següent fase, essent la primera parella fèmina en obtenir aquesta fita.

Des de l'organització volem reconèixer en Carlos Serra, gran jugador i millor amfitrió, qui ens ha cedit aquest esplèndid lloc per jugar i, a més, sempre aportant la seva ajuda incondicional i el seu màxim suport.

Finalment, els classificats de cada grup han estat:

Grup A

1rs Miquel Rullán i Joan

2ns Àlex i Benet García

Grup B

1rs Toni Ferrer i Tomeu Ferrer

2ns Carlos Rullán i Kike Batista

3rs Tomeu Pons i Juan Carlos Llabrés

Grup C

1rs Rafel Gómez i Damià Pons

2ns Guiem Pujol i Jaume Currot

Grup D

1rs Tomeu Corró i Juan Esteban

2ns Pere Castelló i Miquel Panteno

3rs Patricia Oria i Alicia Nadal