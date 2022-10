Els escacs, eina educativa i de temps lliure

Ara que hem començat el curs escolar enteníem que era important saber que s'està fent a nivell reglat a les Illes Balears, i per això surt aquest article.

Els escacs des de la seva aparició, fa ja diversos segles ha estat denominat com a joc, com esport, com a filosofia, com art i fins a tot com a ciència. La facilitat que suposa poder disposar d'un tauler i les corresponents peces, li atorguen una accessibilitat a tota mena de persones, independentment de la seva situació econòmica, per tant, és una activitat que pot practicar-se en qualsevol lloc i el cost del qual és molt baix.

A l'estat espanyol el seu Parlament l'11 de febrer de 2015 i per unanimitat aprovar impulsar els escacs com a assignatura i així consolidava la recomanació del Parlament europeu de l'any 2012 que instava als seus membres a introduir un programa d'escacs a l'escola en els sistemes educatius de la Unió Europea.

A les Illes Balears el 23 d'octubre de 2018 i també per unanimitat de tot el Parlament, s'aprovà una proposició no de llei d'incorporar els escacs al sistema educatiu de les Illes Balears, com eina d'innovació educativa, tota aquesta aprovació va anar argumentada pel treball que realitzà la Unió de Cooperatives, l'Associació d'Escaquistes de Balears, l'associació de Monitors de les Illes Balears, la Federació Balear i el treball del mallorquí Pablo Martín diputat del PSOE, el que ja ho ha proposat al Congrés de Diputats.

Programa 'Escola i Escacs'

Així el curs 18/19, gràcies a la proposta que va presentar la Sectorial de Cooperatives d'Ensenyament a la Conselleria d'Educació i a través de la seva Direcció General d'Innovació va engegar un Pla Pilot per introduir els Escacs dins l'horari escolar, com eina d'innovació educativa i transversal dins el currículum escolar. Aquest primer curs hi participaren 13 centres de les Illes Balears amb més de 1000 alumnes i uns 40 docents; el curs passat ja eren 24 centres amb quasi 5000 alumnes; i aquest curs que és el cinquè ja són 34 centres on es treballa una hora setmanal a cada aula i amb un gran augment d'hores de formació dels docents que ja passen els 200 que hi participen; ressenyar que fins al curs passat la coordinació ho duia el Servei d'Innovació Educativa amb el suport de les Cooperatives d'ensonyament i la Federació Balear d'Escacs, però sorprenent la Conselleria d'educació i Formació Professional va decidir que només estigues la Federació Balear d'Escacs i sembla que malgrat que es treballa continguts pedagògics amb formadors molt reconeguts, han oblidat el treball que les cooperatives posaren a l'abast de la conselleria des del punt de vista pedagògic i no potenciant més el sentit competitiu que aporta la Federació, lloable però no preferent a nivell educatiu.

Aquest fet prou rellevant és l'inici d'entendre que els escacs és una eina per utilitzar a totes les assignatures del currículum escolar de forma transversal i interdisciplinari, a més de motivar a alumnes i docents que els escacs com joc-esport i d'una forma molt lúdica; impregna multitud d'avantatges i competències , millorant els resultats matemàtics i lingüístics, a més d'esser un esport que potencia la igualtat de gènere i els valors de respecte i tolerància tan fonamentals per una societat democràtica i cohesionada socialment i demostrant que millora la intel·ligència i el rendiment escolar dels nins i nines, desenvolupant la concentració, la memòria, el raonament, el pensament crític, l'autocrítica...

A més té altres aplicacions socials com la prevenció de l'alzheimer, síndrome TDAH, Asperges, Down, autisme, càncer infantil, rehabilitació de drogoaddictes, persones envellides que necessiten relacionar-se, tallers per a persones sense treball...

Per tal motiu, per la seva solvència acreditada com a eina pedagògica, per la seva accessibilitat i pels valors que comporta la seva pràctica, els escacs pot contribuir enormement a la millora de la qualitat del nostre sistema d'ensenyament i a la vida de les persones.

Un projecte Singular i innovador l'agenda escolar del curs 2022/23 de la Cooperativa d'Ensenyament Es lledoner

Més de 1000 alumnes, el seu professorat i les famílies tindran una de les eines més importants de comunicació entre l'escola i la comunitat educativa, una agenda que cada any elabora amb un tema central aquest centre de Felanitx que es va iniciar el projecte ja fa anys en Toni Vicens i na Jerònia Muñoz i que aquest curs ha decidit que fos els escacs; sens dubte serà una forma molt lúcida de conèixer les normes dels escacs, els grans campions, els experts en escacs, les joves promeses de les Illes Balears i saber que tenim escaquistes de primer nivell com una mallorquina i un menorquí que recentment han participat en l'olimpíada de l'Índia, na Mònica Calzetta i en Paco Vallejo o saber que el considerat millors jugadors de la història dels escacs a Espanya és n'Artur Pomar a més de motivar la pràctica dels escacs com esport i com eina educativa.

Els Escacs a l'IME de Palma

Des de fa anys l'IME de l'ajuntament de Palma, en gran encert, ha recolzat els escacs com activitat extraescolars, creant l'Escola Municipal que, aquest curs, arriba a 16 centres educatius, i amb 8 centres que no hi poden accedir perquè ja no hi ha places; és sens dubte, un treball d'apropar els escacs de forma lúdica i esportiva als alumnes de Palma que tenen pocs recursos per pagar unes classes; aquestes escoles són coordinades per l'Associació de Monitors/res El tauler on participen alumnes de col·legis i Instituts de Ciutat.

Tallers de Palma Educa: 'Els escacs com Eina Educativa'

Una nova proposta educativa per aquest curs que engega el departament de Palma Educa per als centres escolars públics i concertats, són uns tallers de 4 hores que introduiran els alumnes i al professorat dins el món dels escacs i conèixer de primera mà les seves avantatges humanes, esportives i acadèmiques que es poden aconseguir amb l'Escacs i treballar la igualtat de gènere i el pensament creatiu i crític.

Altres mesures d'ensenyament d'Escacs a les Illes Balears

La majoria de clubs de les Illes destaquen per treballar els escacs des d'una vessant esportiva i promocionant els nins en edat escolar i algun inclòs treballen amb adults; així podem destacar Maria de la Salut, Mallorca Isolani, La Balanguera, Incacs, Son Dameto, Campos, Associació el Tauler, Rei i Dames, Olmpia Chess Academy, CECA Ciutadella, Amics dels Escacs d'Eivissa ... i el gran treball de persones com Joan Crespí, Jeroni Bergas, Mònica Calzetta, Sergi Estremera, Joan Ramon Galiana, Joan Gaya i moltíssim de persones que regalen el seu temps per ensenyar els escacs.

Voldria finalitzar aquest article didàctic dels escacs, especialment centrat a Mallorca amb un dels millors jugadors del món de finals segle XIX i principis del XX, el metge alemany Siegbert Tarrasch que ens va deixar aquesta preciosa frase.

«Els escacs, com l'amor, com la música, tenen el poder de fer feliços els homes».

La setmana que ve seguirem amb les competicions escaquistes., però si voleu saber els torneigs anau a: www,fbescacs.org