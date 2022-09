La Comissió contra la Violència a l'Esport declara d'especial seguiment 15 partits de futbol i bàsquet aquesta temporada

La Comissió contra la Violència a l'Esport de les Illes Balears ha aprovat el calendari d'activitats i competicions esportives d'especial seguiment per aquesta temporada 2022/23, que en preveu un total de 15, dels quals 3 partits han estat considerats ACES 1 mentre que un total de 12 partits han estat considerats ACES 2.

Les activitats o competicions d'especial seguiment (ACES) són aquelles en les quals hi pugui haver algun tipus de risc d'actes o actituds violentes. Hi ha 2 categories diferents per a les activitats i competicions esportives d'especial seguiment: el nivell 1 i el nivell 2.

El protocol d'actuació per declarar d'especial seguiment les activitats i les competicions esportives conflictives es va aprovar en la Comissió contra la Violència a l'Esport, òrgan a qui correspon la declaració d'especial seguiment, ja sigui d'ofici o a proposta dels ajuntaments o de les federacions esportives, i implica adoptar mesures especials de prevenció contra la violència i de seguretat.

Els ajuntaments i federacions esportives davant d'una declaració ACES nivell 1 o nivel 2 han de delegar als clubs participants l'obligació de nomenar un responsable de cadascun dels clubs, que estarà a la disposició dels cossos i forces de seguretat de l'estat i policies locals per a desenvolupar accions d'informació i/o coordinació de les accions pertinents.

Una vegada declarades les ACES de nivell 1 i 2, les forces i cossos de seguretat de l'estat, així com les policies locals, valoren de manera coordinada, en l'àmbit de les seves competències, i en funció de les disponibilitats de personal, les mesures que s'hauran d'adoptar per a cadascun dels casos, tenint a la seva disposició els sistemes d'informació i/o coordinació posats al seu abast per part dels clubs implicats.

A l'anterior reunió de la Comissió contra la Violència, que va tenir lloc el mes de març, ja es varen declarar ACES de futbol i bàsquet durant els darrers mesos de la temporada passada (2021-2022), les quals es varen desenvolupar sense incidents i hi va haver una bona disponibilitat i cooperació entre els diferents agents implicats: ajuntaments, federacions esportives, clubs i les diferents forces de seguretat (policia nacional, guàrdia civil i policia local). En aquest sentit, també cal destacar la feina de coordinació del recentment creat cos d'inspectors en les instal·lacions esportives, format per personal propi de la Direcció General d'Esports, que és un reforç important per al seguiment de les ACES, així com per oferir suport pels procediments sancionadors contra la violència.