Pau Marín guanya el XXXI Torneig Obert de Maria de la Salut

La filla del Gran Mestre espanyol Artur Pomar, Esperança Pomar lliura el títol de campió del XXXI Torneig Obert Blitz de Maria de la Salut al jove d'11 anys Pau Marín on hi participaren 54 escaquistes d'arreu de Mallorca i de totes les edats.

Pau Marín, campió d'Espanya ginyà 7 partides de 8, els mateixos punts que na Maria Antònia Vicens del club alacantí Dama Negra, i que es comenta que aquesta propera temporada jugarà amb el Club d'Escacs de Maria, però no aconseguí el campionat pels a vegades injustos desempats, meritori 3r lloc d'en Valentí Jiménez que per qüestions d'estudi està jugant en el club Espluguenc del municipi d'Esplugues de Llobregat (Barcelona), el millor mariando va ser en Miquel Mascaró amb una 10a posició i 5 punts.

Al lliurament de premis assistí el nou Batle de Maria en Jaume Ferriol que com tots els batles d'aquest petit municipi, sempre han donat suport als Escacs, el president del Club Miquel Mascaró i l'organitzador el mariando Jeroni Bergas a més de la sorpresa i de la filla major del Gran campió i llegendari Gran mestre mundial, el mallorquí Artur Pomar, que encara podem afirmar que ha estat el millor escaquista de la història d'Espanya, llàstima que coincidí en l'època de la dictadura franquista, essent molt poc recolzat quan competia amb campions del món com Bobby Fischer; Esperança Pomar destacà al jovenet Pau Marín i l'augurà un futur molt prometedor i per què no el successor de Pomar.

L'escaquista de Manacor Cristina Sureda finalitzà el campionat del món sub 14 amb 2 victòries, 5 taules i 3 derrotes), sens dubte, va ser un campionat que li va donar a conèixer el joc d'altres escaquistes i l'experiència d'acumular un millor bagatge escaquista, llàstima de la seva gran quantitat de taules que li va donar un modest lloc 62è; la campiona va ser la jove Zarina Nurgaliyeva de Kazakhstan que no va perdre cap partida i assolí 9 punts d'11 possibles.

Els altres campionats, destaca el 7è lloc de l'espanyol Diego Macias que només va perdre una partida i aconseguí 8 punts a l'Open Sub 16, mentre que a la sub 18 en Pedro Antonio Ginés un dels favorits del torneig només assoli la 10a posició amb 7 punts; al femení sub 18 Maria Eizaguirre es va desinflar en la segona part del torneig i finalitzà la 16, els altres tingueren unes actuacions discretes.

RESULTATS TORNEIGS

JOAN CUBAS I NOA PERMANYER CAMPIONS DE MENORCA

Es va celebrar a les instal·lacions del Centre Cultural d'Alaior, el campionat de Menorca en la seva modalitat blitz (partides ràpides de 4+2), organitzat pel club d'Alaior i per la mateixa delegació menorquina.

Participaren 27 escaquistes al campionat absolut i 19 al d'iniciació

Joan Cubas sense perdre cap partida, va quedar campió amb 8,5 punts. A Segon i tercer classificat, van quedar Santi Marques i Martin Krauchi amb 6,5 punts.

I en categoria d'iniciació, la lluita va ser molt disputada, una jugadora dona s'ha adjudicat el torneig i pertany al club d'Alaior, Noa Permanyer, amb 8 punts. Segon classificat Daniel Garcià (Maó) amb 7 punts i 3r Miquel Mercadal (CE Ferreries) amb 6 punts.

Destacar el bon comportament dels escaquistes pel seu interès i esportivitat.

Amb aquest campionat de Menorca, també ha acabat el VI Circuit Blitz Illa de Menorca amb les següents classificacions:

Categoria absoluta:

1r Joan Cubas amb 73 punts.

2n Llibert Triay amb 60,5 punts.

3r Martin Krauchi amb 58 punts.

1r sub 19: Joan Salord amb 55 punts.

Categoria iniciació:

1r Iker Torres 66,5 punts

2n Eric Ingelmo 63,5 punts

3a Noa Permanyer 59,5 punts

Mallorca

Després de 6 rondes del XXVIII Torneig de Migjorn, tenim nou líder el jove sub 12 Pau Marín de Reis i dames amb 5,5 punts. Després de derrotar a un dels favorits el mestre FiDE Lester Tattersall de Llucmajor que ocupa el 2n lloc, mentre que Joan Gayà de Maria de la salut és 3r i el proper divendres en la penúltima ronda jugarà amb el líder que li duu 0,5 punts d'avantatge; molt bon torneig de Maria Antònia Vicens que malgrat no poder jugar les dues primeres rondes ja ha aconseguit 4,5 i es troba en la setena posició. Us recordam que les partides es juguen a 1:30 minuts + 30 segons de bonificació per jugador.

Poca participació als 3 darrers Torneigs del Circuit d'Escacs Escolar del Consell de Mallorca.

A corre-cuita i amb molta improvisació s'han efectuat els 4 darrers torneigs del circuit amb l'objectiu de complir amb el mandat d'arribar el 25 de setembre a la gran final del Circuit a l'Espai Suscultura de Palma; llàstima que no hagi hagut més interès per part de la Federació en promocionar els escacs als diferents indrets de Mallorca, sense pensar només en incrementar les fitxes federatives, s'ha perdut una gran ocasió de motivar a aquells que comencen a moure les peces; esperem que el proper any es millori la planificació entre Federació, clubs i Consell de Mallorca.

El colombià Didier Duque d'Incacs guanyà I Open Marratxí amb la participació de 10 escaquistes , el segon lloc per Quimney Vargas de La Balanguera.

Al Torneig d'Artà també campió Didier Duque, aquí la participació arriba als 22, aquí hi jugaren 19, dels quals 13 eren del club organitzadors, destacar el subcampionat de l'escaquista local Maria Bonet.

Al Torneig de Manacor campiona absoluta Marta Antich del club Mallorca Isolani, que guanyà les 7 partides. El torneig hi participaren 26 escaquistes i el segon lloc sorprenentment pel jugador local de Reis i dames Jaume Rojo, el favorit Didier Duque assolí el 3r lloc.

Calendari torneigs i notícies dels escacs

II Open Marratxí 20 de setembre 18 hores al carrer de la Verònica, SN (Marratxí), tancarà el circuit escolar.

Dijous dia 22 a les 19.30 a Ferreries, l'assemblea de clubs, on ens començarem a organitzar per a tornar al ritme clàssic amb la disputa a partir de mitjans d'octubre del campionat de Menorca.

Dues darreres rondes de l'open d XXVIII Torneig de Migjorn de Campos es disputaran divendres 23 a les 20.30 i dissabte 24 a les 16.30 hores.

25 de setembre a les 17.00 hores, final del Circuit Escolar del Consell de Mallorca l'Espai Suscultura de Palma

El tribunal mixt federació i Servei d'Innovació de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, ha designat els docents que impartiran la Formació als centres; la Inicial la realitzarà David Pons i la continua i específica en José Francisco Suárez, amb un curs especial «Escacs i Matemàtiques», ressenyar que els dos professors són de Menorca

Tota la informació dels tornejos, horaris i ritmes de joc a la pàgina www.fbescacs.org