Els ajuntaments de Mallorca omplen les places d'escacs

A poc a poc s'està incorporant dins les festes patronals diversos torneigs que cerquen de forma lúdica atreure els escaquistes no només els federats sinó aquells que encara tenen por a la competició perquè puguin conèixer els avantatges d'un esport mil·lenari que a més s'està ampliant darrerament amb iniciatives de l'ajuntament de Palma, Inca i Llubí els quals estan acostant els escacs a espais urbans i accessibles per a totes les edats amb la introducció de Taules d'escacs o taulers gegants; ara manca que els ajuntaments que rebran part del Consell insular 5.200.000 euros per instal·lar equipaments esportius a l'aire lliure i es recordi que els escacs és un joc-esport que treballa gran quantitat de valors i habilitats cognitives i esportives com la millora de la salut mental a totes les edats i la socialització entre elles.

Resum del torneig celebrats a Mallorca la setmana passada

Joan Martí aconsegueix el campionat de l'obert clàssic que organitzà l'associació El Tauler amb només 8 participants, essent segon lloc per en Jordi Damians amb els mateixos punts que el campió però amb pitjor desempat. Va sorprendre la poca participació en un torneig de partides a 60 minuts i amb un total de 4 jornades. Segurament la gran quantitat de tornejos de partides ràpides que es fan arreu de la geografia mallorquina no va afavorir la participació.

43 escaquistes menors de 16 participaren en el XIII Torneig Escolar Sa Pobla, disputat en l'emblemàtica plaça Alexandre Ballester que amb les seves ombres desafiaren a la calor; Quimey Vargas de la Balanguera, guanyant les 6 partides, segon lloc per la femenina Lays Navarro amb 5 punts i l'alcudienc Alex Romero aconseguí el 3r lloc amb 4,5 punts, amb el millor desempat dels 5 que obtingueren la mateixa puntuació entre ells el millor el local de Sa Pobla en Miquel Riera. Al mateix temps es realitzà un obert amb 17 participants i el campió va esser en Pau Marín de Rei i Dames que recentment va aconseguir ésser el millor sub 11 d'Espanya i 4t sub 12 i 3r Sub 12 de ràpides, que aconseguí 6,5 punts dels 7 possibles, també gran torneig de Maria Antònia Vicens, que es rumoreja tenir aparaulat el seu retorn al club d'Escac Maria de la Salut la pròxima temporada, aconseguí el segon lloc amb només una derrota davant del campió; tancar el quadre d'honor el veterà jugador el Club Llucmajor i gran lluitador en Juan Antonio Guzmán amb 5 punts.

El 23 de juliol es realitzà 54è Torneig de Sant Jaume i alhora valedor per nomenar els campions de partides ràpides de Mallorca. El torneig més veterà de Mallorca no defraudà i acollir a un tota del 43 escaquistes, entre ells l'hi havia el Mestre Internacional mallorquí en Pedro Mascaró que amb 6,5 punts assoli el títol de campió, el segon lloc va ser per en Manuel Queirolo de Reis i Dames que només va perdre davant t el campió i, en 3r lloc, una de les promeses dels escacs mallorquí i jugador del mateix equip en Pau Marín que sortia com a 11 del rànquing i només va perdre amb en Pedro Mascaró i unes taules que el dugué al quadre d'honor de forma molt merescuda.

Cristina Sureda aconsegueix un nou pòdium amb el tercer lloc al campionat femení de la categoria Sub14 a Salobreña i ja és la segona medalla de les illes Balears al campionat d'Espanya, on va fer un excel·lent campionat, duent 4,5 punts a les sis primeres partides; llàstima de les 3 darreres on només aconseguí 0,5 punts, i es quedà a mig punt del títol; El campió absolut sub 14 va ser Javier Habans de Navarra i femenina la catalana Júlia Pinyó al de ràpides, campió Daniel Salinas de Catalunya i la gallega Nerea Cereijo.

Experiència positiva pels jovenets Joan Salord i Julián Nieto, i Blanca Aguado.

Arriba el torn del campionat d'Espanya sub 16 amb la participació de 12 escaquistes a l'equip de les Illes Balears, 7 nins i 5 nines; destacant jugadors com Manuel Ermachenko, Joan Moll i Pablo Luis Aguado que surten entre els millors 25 del torneig on hi participen 182 de tot l'estat espanyol. Les jovenetes Cristina Sureda i Marta Antich les millors col-locades estan en el rànquing la 95 i la 103 llocs molt complicats, però segur que totes i tots lluitaran moltíssim al llarg d'aquesta setmana.

Propers torneigs a Mallorca i Menorca

Dijous 28 de juliol , l'associació el tauler dins el marc de les festes de Cas Caspiscol i al carrer de l'Orquídea Palma, realitzaran el Torneig Intercultural, dins el projecte El Joc una eina per transformar, obert a totes les edats a 5 rondes de partides de 5 minuts i a partir de les 18.00 hores. Inscripcions 633880107.

També dijous 28 de juliol, a les 18.00 hores a l'Espai Social, carrer Ancora de Son Serra Marina, 6 0 7 rondes, partides 3' + 2'' , i organitzat per l'associació de veïns de Son Serra Marina. Inscripcions 606624832.

VIII Torneig Sant Feliu a Llubí el divendres 29 juliol a les 17.30 hores a la plaça de la carretera. Hi haurà un d'escolar i un d'obert. Inscripcions 606624832.

Dissabte 30 de juliol al pati de l'ajuntament de Pollença el Torneig de la Patrona que el club del municipi organitza, un obert de 6 o 7 rondes amb el sistema suís i a 5 minuts. Inscripcions 680844047.

Dissabte 30 de juliol al Carrer Cristòfol Colom, enfront de l'estanc. Moll comercial de Portocolom., l'Associació de Veïns i Propietaris de Portocolom. Organitza El Torneig Obert José Tarancón de partides a 10 minuts. Inscripcions: 606624832.

Diumenge 31 de juliol Torneig Open Festes de Sant Salvador, suís a 7 rondes 3' + 2'' a l'amfiteatre la batlessa (Artà). Inscripcions 601906833.

Sant Jaumet, Es Castell: diumenge 31 de juliol; 17:00 – Cala Corb. Segon Torneig del Circuit Blitz de Menorca organitzat per la Delegació Menorquina d'Escacs; inscripcions: (llorenscardona@hotmail.com).

Tota la informació dels tornejos, horaris i ritmes de joc a la pàgina www.fbescacs.org

Felicitacions

Al mariando Jeroni Bergas, monitor, jugador, àrbitre, escriptor... que el passat divendres dins la Nit de l'Esport Pobler 2022 es va reconèixer la seva tasca de promocionar i divulgar els escacs per l'ajuntament de Sa Pobla.

A l'ajuntament d'Inca per la seva aposta cap l'Escacs Urbà, instal·lant taules d'escacs a la plaça Blanquer i properament a l'Hospital Comarcal d'Inca i la plaça Sant Joan de Déu i essent el segon municipi de Balears en popularitzar els escacs en espais públics com altres ciutats europees i amb l'objectiu de millorar la salut mental dels seus veïnats.