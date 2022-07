El Tir de Fona tendrà un camp oficial a Palma

L’Institut Municipal de l’Esport (IME) ha autoritzat la cessió d’ús d’un terreny municipal a la Federació Balear de Tir de Fona per a poder desenvolupar la seva activitat a Palma, ja que fins ara no disposaven de cap espai a la ciutat.

Concretament, la parcel·la està situada al carrer Josep Antoni de Cabanyes, al Polígon Can Valero. Aquest espai reuneix els requisits per a donar resposta a les necessitats del tir de fona amb pedra i poder acollir entrenaments i competicions oficials.

Gràcies a aquest acord, que s’estableix inicialment per un període de quatre anys, es podrà fomentar i difondre la pràctica d’aquest esport protegit. En aquest sentit, el regidor d’Esports, Francisco Ducrós, ha posat l’accent en la importància de «posar a l’abast dels esportistes de tir de fona un espai per a apropar i impulsar a Palma aquesta modalitat autòctona».

El president de la Federació de Tir de Fona, Albert Comas, també ha valorat molt positivament aquesta cessió d’ús. Després de la neteja del terreny per part de l’IME, la Federació adequarà l’espai amb diferents actuacions com la instal·lació de xarxes protectores, gàbies de llançament, contenidors d’emmagatzematge, barreres, etc.