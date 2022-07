El president de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada, Xisco Fanals, s'ha reunit aquest divendres amb el director general d'Espais Naturals i Biodiversitat, Llorenç Mas, i el director del Parc Natural de la península de Llevant, Toni Martínez, per estudiar les sis al·legacions que va presentar la Federació l'esborrany del Projecte del Pla d'Ordenança dels Recursos Naturals del parc natural.

Xisco Fanals ha assenyalat que «la Federació és la primera interessada a defensar l'accés al medi ambient i la protecció del mateix». «La sostenibilitat ambiental de les nostres activitats és una prioritat per nosaltres i per això realitzam les nostres activitats amb respecte, són compatibles amb la conservació ambiental», ha afegit Fanals.

Per la seva banda, Llorenç Mas ha destacat que «l'ampliació del Parc Natural de Llevant és una fita que hem d'aconseguir amb el màxim consens possible, garantint l'equilibri entre les necessitats de conservació de l'espai natural i el dret de gaudir-lo per part de la ciutadania».

En aquest sentit, ha agraït «el caràcter dialogant que està mostrant la Federació» i s'ha mostrat convençut de poder arribar a acords satisfactoris per a totes les sensibilitats implicades en l'ampliació del Parc.